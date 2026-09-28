Pronostic Turquie vs Italie 28/09/2026 : deux nations en quête de points après un revers d'entrée

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un match nul soit l'issue la plus probable de ce choc de Ligue des Nations entre la Turquie et l'Italie.

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Les meilleurs paris pour Turquie vs Italie

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Turquie 1-1 Italie

Pronostic des buteurs : Turquie - Arda Güler ; Italie - Pio Esposito

Le premier match de la Turquie dans cette Ligue des Nations A ne s'est pas déroulé comme prévu, la France s'imposant 1-0 à domicile. Cette défaite met déjà les hôtes sous pression pour engranger des points lors de la deuxième journée et empêcher les leaders de prendre le large. La bonne nouvelle pour les Turcs, c'est que le duo de tête, la France et la Belgique, s'affrontera au même moment.

Vincenzo Montella ne doit pas être trop affecté par ce qu'il a vu de ses hommes face à la France. Ce n'est qu'à la 54e minute que sa défense a été percée, et les siens sont restés relativement solides par la suite, le match se terminant sur ce score de 1-0. L'Italien croit en les chances des siens d'au moins éviter la défaite face à sa nation natale lundi soir.

Il retrouvera un ancien coéquipier en la personne de Roberto Mancini, qui fait son retour sur le banc italien après trois ans passés en Arabie saoudite. Après une nouvelle non-qualification pour la Coupe du monde, le football italien se trouvait de nouveau à un tournant. Mancini a donc été rappelé pour un second mandat, en remplacement de Gennaro Gattuso.

Cependant, avec un effectif relativement plus jeune, le retour de Mancini n'a pas du tout été celui espéré. La Belgique s'est imposée 2-0 à Rome sans forcer, laissant les Azzurri dans une situation similaire à celle des hôtes de lundi. Les deux nations ont désormais besoin de points, espérant recoller aux deux équipes qui les précèdent dans le groupe A1.

Les effectifs probables pour Turquie vs Italie

Composition attendue de Turquie : Bayindir, Çelik, Demiral, Bardakçı, Aydın, Özcan, Yüksek, Kadıoğlu, Güler, Aktürkoğlu, Yılmaz

Composition attendue de l'Italie : Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Les deux équipes capables de trouver le chemin des filets

La Turquie a inscrit cinq buts lors de ses cinq dernières sorties, soit une moyenne d'un but par match. Pourtant, les Turcs ont manqué de fluidité devant le but. Leurs quatre derniers matches internationaux à domicile avaient produit 11 buts, ce qui laisse penser qu'ils pourraient faire mieux lundi soir.

Bien qu'ils n'aient pas marqué face à la France la semaine dernière, ils ont enregistré un xG (expected goals) supérieur, 1,21 contre 1,17 pour leurs adversaires. Les Turcs ont égalé la production offensive des Français avec 12 tirs chacun, tout en étant devancés sur les tirs cadrés, trois contre quatre pour les visiteurs. Ces chiffres suggèrent qu'ils créent suffisamment d'occasions, surtout face à une équipe du calibre de la France.

L'Italie affiche le même bilan, cinq buts inscrits lors de ses cinq derniers matches. Les Azzurri n'ont marqué qu'une seule fois dans trois de leurs quatre dernières sorties. Trois des cinq dernières confrontations directes ont vu les deux équipes marquer, tandis que seules deux des huit dernières rencontres n'ont pas produit de but pour les deux camps.

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La Turquie menacée d'un nouveau départ poussif

Les équipes de Roberto Mancini démarrent généralement fort, mais cette intensité retombe en seconde période. Ne pas avoir marqué face à la Belgique a dû frustrer l'entraîneur expérimenté, qui attend une réaction positive des siens lundi. Avant ce match, l'Italie avait inscrit le premier but lors de huit rencontres consécutives.

Les hommes de Montella doivent éviter un nouveau départ poussif lundi, car les visiteurs pourraient en profiter si les hôtes ne sont pas pleinement concentrés. L'histoire récente de la Turquie est bien différente de celle de l'Italie. Des signes clairs indiquent que l'adversaire peut les surprendre tôt dans le match. Les hôtes ont encaissé le premier but lors de leurs cinq derniers matches consécutifs.

La précédente confrontation officielle entre les deux nations remonte à l'Euro 2020. L'Italie avait marqué la première dans ce match, en route vers un succès 3-0 et le titre continental. Il semble donc pertinent d'envisager que les Azzurri porteront le premier coup lundi soir.

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Un match nul envisageable à Bursa

Les deux sélectionneurs traversent actuellement des périodes de reconstruction. Montella a eu nettement plus de temps que Mancini pour mettre en place ses idées. L'Italie a semblé un peu perdue face à la Belgique, si bien qu'il pourrait falloir du temps pour retrouver sa forme.

En attendant, la Turquie espère éviter une nouvelle défaite à domicile. Dans l'ensemble, les Turcs affichent un bilan positif chez eux, avec neuf victoires lors de leurs 13 dernières rencontres à ce niveau. La défaite concédée face à la France la semaine dernière était leur première en Ligue des Nations depuis dix matches dans cette compétition.

L'Italie possède également un bon bilan face à la Turquie. Les Azzurri restent invaincus lors de leurs 13 dernières confrontations directes, avec neuf victoires et quatre matches nuls. Lors du précédent cycle de Ligue des Nations, l'Italie avait remporté ses trois matches de phase de groupes à l'extérieur. Mancini aimerait renouveler cet exploit.

Par ailleurs, trois des cinq dernières confrontations entre les deux nations se sont terminées sur un match nul. Vu la situation actuelle des deux équipes, un nouveau partage des points à Bursa lors de cette deuxième journée ne serait pas une surprise.

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