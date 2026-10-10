Pronostic Real Madrid vs Villarreal 10/10/2026 : Guler brillant pour une victoire à domicile

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce match produise des buts dans les deux surfaces, la qualité individuelle supplémentaire du Real Madrid faisant la différence.

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Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid victoire & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,20 sur Winamax

Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 2,63 sur Winamax

Arda Guler 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,38 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-1 Villarreal

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Guler ; Villarreal - Ayoze Pérez

Une défaite 2-1 dans le derby madrilène lors de la dernière sortie laisse l'équipe de José Mourinho à la traîne dans la course au titre. Les Merengues accusent six points de retard sur un FC Barcelone dominant, après avoir également connu la défaite face au Real Betis en septembre. Los Blancos ont remporté leurs quatre matchs au Bernabeu cette saison, mais il reste encore une belle marge de progression.

Villarreal a également changé d'entraîneur cet été, Iñigo Pérez remplaçant Marcelino. Pérez n'a remporté aucune de ses six premières rencontres officielles. Le Sous-marin jaune a toutefois retrouvé des couleurs avec deux victoires de suite face à Malaga et Levante juste avant la trêve internationale.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Villarreal

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Composition attendue de Villarreal : Gulácsi, Freeman, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pépé, Ayoze

Los Blancos pour s'imposer sans clean sheet

Le Real Madrid s'est inquiété de la forme physique de Kylian Mbappé depuis sa blessure contractée avec l'équipe de France. Les craintes initiales d'une longue absence se sont toutefois atténuées. L'attaquant a de bonnes chances d'être sur la pelouse samedi, lui qui compte sept buts en sept sorties de championnat. Son retour probable constitue un renfort majeur pour les hôtes.

Avec 70 % de leurs buts inscrits cette saison au Bernabeu, les Merengues ont de quoi être confiants. Leur puissance offensive devrait se révéler trop forte pour Villarreal, qui reste sur une série de 22 matchs toutes compétitions confondues sans clean sheet.

Il y a cependant tout lieu de croire que les visiteurs inscriront eux aussi au moins un but. La formation de Pérez occupe la troisième place de Liga avec 16,5 xG (buts attendus), tandis que son total de xPTS (points attendus) s'élève à 13,4, également le troisième meilleur total du championnat espagnol.

Les quatre précédents matchs du Real Madrid ont tous vu les deux équipes marquer. Ce même scénario associé à une victoire à domicile semble offrir une belle valeur à une cote supérieure à 2,00.

Pronostic 1 Real Madrid vs Villarreal : Real Madrid victoire & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,20 sur Winamax

Bellingham pour faire parler la poudre au Bernabeu

Avec des doutes sur la capacité de Mbappé à tenir 90 minutes complètes, Bellingham pourrait devoir hausser son niveau. Il est le seul autre joueur du Real Madrid à avoir marqué plus d'une fois en Liga cette saison 2026/27.

Bellingham poursuit son excellente forme après avoir inscrit sept buts lors de la Coupe du monde. Il a marqué à trois reprises en sept sorties de championnat, tout en affichant une moyenne de 2,3 tirs par match. Le milieu de terrain a également apporté un but et trois passes décisives lors d'une prestation brillante avec sa sélection face à la Croatie le week-end dernier.

Bellingham a été laissé au repos pour la deuxième des quatre rencontres de Ligue des Nations de son équipe nationale. Il n'a donc pas eu à autant voyager que certains de ses coéquipiers, ce qui suggère que la fatigue ne devrait pas être un problème majeur. Miser sur l'Anglais pour marquer à tout moment semble intéressant, avec une probabilité implicite de 38 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Villarreal : Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 2,63 sur Winamax

La créativité de Guler pour faire la différence

Un autre motif de satisfaction pour le Real Madrid cette saison est la forme d'Arda Güler. Il est en train de devenir l'un des joueurs les plus créatifs d'Europe.

Même Lamine Yamal ne peut rivaliser avec sa moyenne de 4,0 passes clés par match, la meilleure performance de Liga. Les statistiques de Güler sont d'autant plus impressionnantes qu'il n'a disputé en moyenne que 50 minutes par rencontre. Avec une meilleure finition de la part de ses coéquipiers, il aurait sans doute dépassé son total actuel de deux passes décisives.

Suspendu lors de la dernière rencontre de la Turquie en Ligue des Nations, Güler a pu bénéficier d'une semaine complète pour préparer cette rencontre. Il devrait trouver de l'espace face à une défense de Villarreal qui concède 1,71 but par 90 minutes en championnat. Miser sur le joueur de 21 ans pour délivrer au moins une passe décisive est séduisant, avec une probabilité implicite de 42 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Villarreal : Arda Guler 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,38 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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