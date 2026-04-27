Pronostic PSG vs Bayern Munich 28/04/2026 : le PSG en quête d'une 100ème victoire historique en C1

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le PSG de Luis Enrique soit tenu en échec au Parc des Princes par une équipe du Bayern Munich impitoyable sous la houlette de Vincent Kompany, dans une manche aller qui s'annonce très disputée.

Les meilleurs paris pour PSG vs Bayern Munich

Plus de 3,5 buts au total, avec une cote de 1,75 sur Winamax

Les deux équipes marquent en seconde période (BTTS) – Oui, avec une cote de 2,20 sur Winamax

Harry Kane buteur à tout moment, avec une cote de 2,05 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ; Bayern Munich – Michael Olise, Harry Kane

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour sa troisième demi-finale consécutive de Ligue des champions en s'imposant face à Liverpool avec un score cumulé de 4-0 lors du tour précédent. Le titre de Ligue 1 étant quasiment acquis, les Parisiens peuvent désormais se concentrer pleinement sur cette double confrontation européenne.

Après avoir éliminé les Reds, Luis Enrique a essuyé quelques critiques pour avoir fait tourner son effectif contre Lyon, une rencontre soldée par une défaite 2-1 au Parc des Princes. Cependant, deux victoires consécutives 3-0 contre Nantes et Angers, conjuguées aux points perdus par Lens, ont largement restauré le moral au sein du camp parisien.

De son côté, le Bayern Munich a abordé cette échéance avec une préparation différente. Après avoir validé un 35ème titre de Bundesliga (un record) grâce à un succès 4-2 contre Stuttgart, les Bavarois ont écarté le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal).

Le week-end dernier a toutefois été plus mouvementé que prévu. Mené 3-0 à la pause par une équipe de Mayence en milieu de tableau, le Rekordmeister a renversé la vapeur en seconde période en inscrivant quatre buts pour s'imposer finalement 4-3 à la Mewa Arena.

Le champion en titre défie donc le favori de la compétition. Il s’agit de la sixième confrontation en neuf saisons entre ces deux mastodontes de la Ligue des champions. Une victoire marquerait la 100ème réussite du Paris Saint-Germain dans l'histoire de la compétition.

Toutefois, réaliser une telle performance face à l'équipe sans doute la plus en forme d'Europe représente un défi de taille. Nous anticipons un match nul serré, laissant tout le suspense pour le match retour à l'Allianz Arena la semaine prochaine.

Les effectifs probables pour PSG vs Bayern Munich

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Neves, Mayulu, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

Un duel offensif attendu à Paris

Le PSG et le Bayern Munich sont actuellement intenables sur le plan offensif. Si leurs attaques sont cliniques, les deux formations ont également tendance à encaisser des buts face à des oppositions de haut niveau.

Le PSG reste sur quatre victoires consécutives en Ligue des champions avec au moins deux buts d'écart contre Chelsea et Liverpool. L'équipe d'Enrique a également marqué plus de deux buts lors de huit matchs de phase à élimination directe consécutifs, égalant ainsi un record.

Le Bayern, quant à lui, trouve très régulièrement le chemin des filets, et ses matchs sont souvent synonymes de buts spectaculaires. On a dénombré plus de 2,5 buts lors de leurs sept derniers déplacements en C1. Par ailleurs, 11 des 12 matchs du Bayern dans cette campagne européenne ont vu plus de 2,5 buts inscrits.

Même si aucun des cinq derniers matchs officiels du PSG n'a dépassé la barre des 3,5 buts, la qualité de l'adversaire change ici la donne. Le Bayern a marqué quatre buts ou plus lors de six de ses dix dernières sorties, dont le mémorable 4-3 contre le Real Madrid au tour précédent.

Pronostic 1 PSG vs Bayern Munich : Plus de 3,5 buts au total, avec une cote de 1,75 sur Winamax

Le feu d'artifice attendu en seconde période

Le Bayern Munich était mené 3-0 à la mi-temps lors de son dernier match à l'extérieur contre Mayence. Sa victoire finale 4-3 prouve la profondeur de son effectif et sa capacité de percussion en fin de rencontre.

Huit des neuf derniers matchs de Ligue des champions du Bayern ont vu les deux équipes marquer. De plus, leurs sept derniers déplacements dans la compétition se sont soldés par un "BTTS" (les deux équipes marquent).

Le PSG a certes gardé sa cage inviolée lors de six de ses huit dernières sorties toutes compétitions confondues, mais un scénario similaire à leur dernière confrontation à Paris est fort probable face aux champions d'Allemagne. Le Bayern reste sur sept matchs sans "clean sheet" lors de ses dix dernières rencontres officielles.

Lors de la phase de ligue, le Bayern s'était imposé 2-1 ici même au Parc des Princes lors de la 4ème journée. Luis Diaz avait inscrit un doublé en première période, tandis que Joao Neves avait réduit l'écart en fin de match. Cette fois, l'enjeu est décuplé. Les deux équipes devraient trouver l'ouverture après le retour des vestiaires, préparant ainsi le terrain pour un match retour explosif à Munich.

Pronostic 2 PSG vs Bayern Munich : Les deux équipes marquent en seconde période (BTTS) – Oui, avec une cote de 2,20 sur Winamax

Harry Kane, l’arme fatale des Bavarois

Harry Kane a déjà inscrit 12 buts lors de cette campagne 2025/26 de Ligue des champions, son record personnel sur une saison. Il dépasse ainsi son total de l'exercice 2024/25, où le Bayern avait été éliminé par l'Inter Milan en quarts de finale.

Son égalisation en première période lors du succès 4-3 contre le Real Madrid a marqué son cinquième match consécutif avec au moins un but en C1. Il rejoint ainsi la légende de Liverpool, Steven Gerrard (saison 2007/08), seul autre joueur anglais à avoir accompli une telle prouesse.

Avec 12 réalisations, Kane détient le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur anglais sur une seule édition du tournoi. Il affiche désormais un bilan de huit buts et une passe décisive sur ses sept dernières apparitions avec le Bayern.

L'ancien attaquant de Tottenham traverse une période de forme exceptionnelle. La défense parisienne aura fort à faire face à celui qui est sans doute le finisseur le plus efficace du football mondial actuel. Parier sur un but de sa part contre le PSG représente une réelle opportunité.

Pronostic 3 PSG vs Bayern Munich : Harry Kane buteur à tout moment, avec une cote de 2,05 sur Winamax

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