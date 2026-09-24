Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Portugal s'impose avec au moins deux buts d'écart face au Pays de Galles, alors que Jorge Jesus entame son règne à la tête de la sélection portugaise et que les Gallois sont privés d'un défenseur central clé.

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Les meilleurs paris pour Portugal vs Pays de Galles

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 2-0 Pays de Galles

Pronostic des buteurs : Portugal - Ronaldo, Neto

Le Portugal reçoit le Pays de Galles à l'Estádio José Alvalade jeudi. Le coup d'envoi est fixé à 20h45 dans le groupe A4 de la Ligue des Nations. C'est le premier match officiel de Jorge Jesus à la tête des tenants du titre.

Jesus a remplacé Roberto Martínez après une défaite 1-0 face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le but de Mikel Merino à la 91e minute avait mis un terme brutal à cette campagne.

Jesus a convoqué un groupe de 25 joueurs construit autour du même noyau. Cristiano Ronaldo figure dans l'effectif, à 41 ans. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha et Fábio Silva sont les nouveaux visages.

Le Pays de Galles est de retour en Ligue A mais arrive sans victoire depuis quatre matches. Les Gallois ont fait match nul 1-1 contre le Ghana et se sont inclinés 2-1 en Roumanie en juin.

Craig Bellamy est privé de Joe Rodon, Dylan Lawlor et Ronan Kpakio, tous blessés. Le capitaine Ben Davies fait son retour après un grave problème à la cheville. La seule confrontation précédente remonte à la victoire 2-0 du Portugal en demi-finale de l'Euro 2016.

Les effectifs probables pour Portugal vs Pays de Galles

Composition attendue du Portugal : Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Composition attendue du Pays de Galles : Darlow, Mepham, Davies, Roberts, Williams, Ampadu, James, Colwill, Johnson, Wilson, Moore

Le Portugal pour l'emporter avec deux buts d'écart ou plus

Le Pays de Galles occupe la 38e place au classement mondial, son plus bas rang depuis août 2014. Les Gallois n'ont pas battu une équipe du top 20 depuis la Croatie en octobre 2023. C'est une base peu favorable pour ce déplacement.

La défense de Bellamy est le plus gros motif d'inquiétude. Joe Rodon est absent en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, et Dylan Lawlor manque également. Le Pays de Galles a encaissé deux buts à Bucarest en juin face à une opposition largement plus faible.

Le Portugal a inscrit neuf buts lors de ses cinq dernières sorties. Un nouveau sélectionneur apporte généralement un regain de fraîcheur à domicile en début de mandat. Le marché implique une probabilité de 58,1 % que les hôtes s'imposent avec deux buts d'écart. Cela semble inférieur à la probabilité réelle, les Portugais étant désireux d'impressionner Jesus.

Pronostic 1 Portugal vs Pays de Galles : Portugal -1 (Handicap 3 voies) à la cote de 1,72 sur Unibet

Une valeur intéressante sur un clean sheet des hôtes

Le Portugal n'a encaissé que deux buts lors de ses cinq derniers matches. Rúben Dias et Gonçalo Inácio offrent à Jesus une charnière centrale bien rodée. Diogo Costa fait partie des meilleurs gardiens de cette compétition.

Le Pays de Galles devrait adopter une approche plus défensive plutôt que de se lancer dans un match ouvert à Lisbonne. Sa menace passe par les transitions via Brennan Johnson et Daniel James. Ce danger est réel, mais il nécessite une rupture rare.

Le risque est clair. Le Pays de Galles a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matches. Cependant, une probabilité implicite de 54,1 % pour une victoire du Portugal sans encaisser semble être un point d'entrée équitable.

Pronostic 2 Portugal vs Pays de Galles : Portugal gagne & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,85 sur Unibet

Une victoire tranquille dans un calendrier chargé

La seule confrontation précédente s'est terminée sur un score de 2-0 pour le Portugal. Ronaldo et Nani avaient marqué à Lyon lors de l'Euro 2016. Ce score correspond aux deux sélections sans exiger du Portugal une victoire large.

Il y a une bonne raison d'attendre une approche mesurée jeudi. Le Portugal se déplace en Norvège trois jours plus tard dans le même groupe. Jesus ne devrait pas vouloir voir ses joueurs clés pousser pour un cinquième but alors que la rencontre pourrait déjà être maîtrisée.

Le Pays de Galles devrait se replier et viser un match peu prolifique. Le marché attribue au Portugal une probabilité implicite de 83 % de victoire. Cependant, il n'implique que 16,7 % de probabilité pour un score final de 2-0.

Avec des Gallois peu susceptibles de marquer et un Portugal susceptible de préserver ses forces, ce score paraît réaliste. C'est sans doute notre meilleur pari de valeur parmi notre trio de pronostics pour Portugal vs Pays de Galles.

Pronostic 3 Portugal vs Pays de Galles : Score exact - 2-0 à la cote de 6,00 sur Unibet

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