Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Néerlandais et les Grecs se neutralisent dans un match fermé, avec un nombre de buts limité et un match nul qui ne serait pas une surprise.

Seulement huit buts ont été encaissés par les Néerlandais et les Grecs sur l'ensemble de leurs quatre matchs de Ligue des Nations en Groupe A2 jusqu'à présent.

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Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Grèce

Moins de 2,5 buts à la cote de 2,30 sur Winamax

Match nul à la cote de 4,33 sur Winamax

Donyell Malen buteur à tout moment à la cote de 2,05 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays-Bas 1-1 Grèce

Pronostic des buteurs : Pays-Bas - Malen ; Grèce - Ioannidis

Les Pays-Bas accueillent la Grèce à Amsterdam vendredi soir, avec la première place du Groupe A2 clairement en jeu cette semaine. Les deux équipes comptent huit points après leurs quatre premiers matchs de cette campagne 2026/27 de Ligue des Nations.

En l'état, les deux équipes comptent trois points d'avance sur l'Allemagne. Les Allemands occupent la place de barrage de relégation, n'ayant gagné qu'une seule fois en quatre matchs.

Avec Xavi aux commandes depuis la Coupe du monde et le départ de Ronald Koeman, les Néerlandais ont réalisé un début de campagne prometteur en Ligue des Nations. Ils restent invaincus, mais leurs deux tests les plus difficiles approchent : une réception de la Grèce à domicile, suivie d'un déplacement en Allemagne.

Frenkie de Jong fait son retour après un problème au genou. Donyell Malen est également de retour après un léger souci au genou. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato et Nathan Aké sont tous indisponibles. Wout Weghorst a été laissé en dehors du groupe de Xavi, malgré sa place de meilleur buteur de l'Eredivisie.

Les Grecs sont devenus une véritable force défensive sous la houlette d'Ivan Jovanović. Ils n'ont encaissé que trois buts en quatre matchs. Deux de ces rencontres étaient face à l'Allemagne, et la Grèce a réussi à garder sa cage inviolée à domicile comme à l'extérieur.

Jovanović devra se passer des services de Manolis Saliakas et Christos Zafeiris, suspendus un match après avoir accumulé trop de cartons jaunes.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Grèce

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert

Composition attendue de la Grèce : Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Zafeiris, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis

Une défense grecque avare en buts encaissés devrait verrouiller la rencontre

La Grèce n'a encaissé que trois buts en quatre matchs de groupe. C'est la meilleure statistique du Groupe A2. Les Grecs ont gardé deux clean sheets, en s'imposant 1-0 en Allemagne puis en faisant match nul 0-0 à domicile face à la même équipe. Museler à deux reprises une ligne offensive allemande est une performance remarquable pour n'importe quelle sélection européenne.

Les quatre matchs de la Grèce n'ont également produit que huit buts au total. Cette moyenne de 2,0 est la plus faible du groupe. Lors du match aller, les deux équipes avaient livré un match nul spectaculaire 2-2 à Athènes, mais l'enjeu est plus important ici.

Une victoire de l'une ou l'autre équipe pourrait pratiquement en faire le leader du groupe. Cependant, une défaite permettrait également à l'Allemagne de recoller à l'équipe perdante, elle qui affronte la Serbie, quatrième du classement.

Le marché n'accorde que 43,5 % de chances de voir deux buts ou moins inscrits dans cette rencontre. À notre avis, ce pourcentage est bien plus proche de 50-55 %.

La Grèce affiche la huitième meilleure valeur d'xG encaissé (5,2) sur ses quatre matchs. Les Pays-Bas se classent juste derrière, avec 5,5 xG encaissés. Le marché du nombre de buts semble calibré sur le bilan offensif néerlandais plutôt que sur la solidité défensive grecque. Ce pourrait être la meilleure option de valeur parmi nos pronostics pour Pays-Bas vs Grèce.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Grèce : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,25 sur Winamax

Un point qui arrangerait les deux équipes

Les Pays-Bas et la Grèce comptent tous deux huit points. Les deux équipes affichent une différence de buts identique de +2. Aucune des deux n'a encore connu la défaite dans cette campagne. Les deux ont fait match nul à deux reprises sur leurs quatre matchs.

Le match aller en Grèce s'était terminé 2-2. La Grèce avait pris une avance de deux buts, avant de ne pas parvenir à la conserver. Les Grecs avaient également tenu l'Allemagne en échec 0-0 à Thessalonique.

La sélection de Xavi a remporté ses deux confrontations avec la Serbie. L'avantage du terrain à Amsterdam compte pour quelque chose. Cependant, les Néerlandais n'ont pu que faire match nul à domicile face à l'Allemagne, et ils pourraient tout autant avoir du mal à se départager face à la Grèce. Le marché n'accorde que 23,1 % de chances à un match nul, ce qui semble faible compte tenu du fait qu'une défaite pour l'une ou l'autre équipe resterait un coup dur majeur.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Grèce : 1N2 - match nul à la cote de 4,60 sur Winamax

Miser sur Malen, au sommet de sa carrière

Donyell Malen compte huit buts en neuf apparitions en Serie A. Cela représente 1,10 but par 90 minutes pour la Roma. Ses performances en championnat lui valent une note de 7,78. Il se classe dans le 100e percentile pour les tirs et le 94e pour les buts.

Malen a délivré une passe décisive et obtenu une note de 8,1 samedi dernier lors de la victoire 3-0 face à Sassuolo. L'ancien attaquant d'Aston Villa semble clairement s'épanouir dans la capitale italienne depuis son arrivée définitive en juin.

Il existe toutefois une raison d'être prudent. Malen avait manqué le précédent rassemblement en raison d'un problème au genou. Il est cependant en forme et disponible pour affronter la Grèce. Depuis le début du mois d'octobre, Malen a inscrit six buts en huit apparitions. C'est un taux de réussite de 75 %. Cette semaine, le marché n'accorde que 47 % de probabilité implicite à un but de sa part.

Pronostic 3 Pays-Bas vs Grèce : Buteur à tout moment - Donyell Malen à la cote de 2,05 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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