Pronostic Pays-Bas vs Allemagne 24/09/2026 : de nouveaux sélectionneurs pour un choc spectaculaire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Pays-Bas et l'Allemagne, deux nations en pleine transition, se neutralisent lors de cette ouverture de Ligue des Nations.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Allemagne

Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,53 sur Unibet

Première équipe à marquer - Pays-Bas à la cote de 1,84 sur Unibet

1N2 - match nul à la cote de 3,50 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays-Bas 2-2 Allemagne

Pronostic des buteurs : Pays-Bas - Donyell Malen, Brian Brobbey ; Allemagne - Kai Havertz, Jamal Musiala

Deux équipes qui ont largement déçu lors de leur Coupe du monde se retrouvent pour l'ouverture de la Ligue des Nations. Les deux nations ont également un nouveau sélectionneur, ce qui devrait rendre cette rencontre plus intéressante pour les observateurs neutres. Les Pays-Bas se sont séparés de Ronald Koeman après une campagne mondiale ratée, marquée par une élimination face au Maroc en huitièmes de finale.

L'ancien maestro du milieu de terrain et entraîneur du Barça, Xavi, a été recruté avec l'objectif de mener la sélection à l'Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande. Cette rencontre marquera ses débuts, et il disposera de quatre matches durant cette trêve pour se faire une idée précise de son effectif. L'Allemagne vit une histoire similaire, puisque Julian Nagelsmann a démissionné après un Mondial décevant.

La Mannschaft a également été éliminée en huitièmes de finale, aux tirs au but. Jürgen Klopp a ensuite été nommé nouveau sélectionneur, mettant fin à sa parenthèse loin des bancs de touche. L'ancien technicien de Liverpool a convoqué 44 joueurs pour cette trêve internationale, dans le but de constituer son noyau le plus solide pour l'avenir.

Cette trêve internationale prolongée va véritablement mettre ces deux nations à l'épreuve, d'autant plus qu'elles disputent la Ligue des Nations A. Aucune des deux ne souhaite débuter la compétition sur un mauvais pas, même s'il reste largement le temps de se rattraper durant cette période.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Allemagne

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey

Composition attendue de l'Allemagne : Ter Stegen, Kimmich, Tah, Bisseck, Brown, Nmecha, Stach, Gnabry, Musiala, Schade, Havertz

Des expérimentations synonymes de buts

Avec les deux sélectionneurs qui devraient tester plusieurs versions de leur meilleur onze, une certaine incertitude devrait planer, notamment en défense. L'absence d'Antonio Rüdiger au cœur de la défense allemande en est un exemple. Les visiteurs affrontent par ailleurs une équipe qui n'a pas été muette lors de ses cinq dernières sorties.

Les Pays-Bas ont inscrit 11 buts lors de leurs quatre matches de Coupe du monde dans le temps réglementaire, soit une moyenne de 2,75 buts par 90 minutes. Ils en ont toutefois concédé cinq lors de ces quatre rencontres, ce qui montre que les hôtes étaient également vulnérables défensivement. Les Allemands ont été tout aussi efficaces offensivement sur leurs quatre dernières sorties, toutes disputées lors de la Coupe du monde.

La Mannschaft a inscrit 11 buts sur ces quatre matches également, et elle n'a pas été muette lors de ses 13 derniers matches consécutifs. Cette confrontation est également habituellement riche en buts, puisque six des huit dernières rencontres se sont terminées avec plus de deux buts inscrits. Avec ce premier match de la compétition, le nombre de buts pourrait bien dépasser la barre des deux buts.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Allemagne : Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,53 sur Unibet

Le public à domicile pour faire la différence

L'Orange Army devrait créer une ambiance impressionnante au Johan Cruijff Arena. Une marée orange est attendue pour envahir le stade d'Amsterdam ce soir-là. Avec un nouveau sélectionneur sur le banc, l'ambiance devrait être électrique.

L'équipe locale pourrait s'en servir comme d'un moteur pour blesser les visiteurs. Les Pays-Bas ont inscrit le premier but dans deux des trois dernières confrontations directes. Reste à savoir si Xavi optera pour Brian Brobbey ou Donyell Malen en pointe, mais les deux sont en forme.

Brobbey sort d'un triplé inscrit avec Sunderland face à Manchester City. Malen, de son côté, a marqué six buts lors de ses cinq derniers matches de Serie A avec la Roma. L'un comme l'autre pourrait donner un avantage précoce aux hôtes dans cette rencontre. Lors du dernier affrontement à ce stade, les Pays-Bas avaient marqué dans les deux minutes suivant le coup d'envoi.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Allemagne : Première équipe à marquer - Pays-Bas à la cote de 1,84 sur Unibet

Le nouveau facteur X

Deux nouveaux sélectionneurs, avec de nouvelles tactiques et de nouveaux dispositifs, demandent du temps d'adaptation aux joueurs. Ce premier match pourrait arriver trop tôt pour que l'une ou l'autre équipe livre son meilleur football, même si les deux devraient être très motivées pour aller chercher la victoire. En regardant leurs bilans, il n'y a pas grand-chose pour les départager.

L'équipe locale est techniquement invaincue lors de ses 16 derniers matches officiels, une série qui remonte à octobre 2024. Pourtant, l'Allemagne a été la dernière équipe à battre les Pays-Bas, lors de leur plus récente confrontation. Si cela suggère que l'Allemagne devrait aborder cette rencontre en favorite, elle a également connu ses propres hauts et bas.

La Mannschaft s'est inclinée face à l'Équateur lors de son dernier match de groupe à la Coupe du monde. Elle reste désormais sur deux sorties sans victoire. Avant cela, elle avait enchaîné sept victoires consécutives, mais Jürgen Klopp est le nouveau facteur X cette fois-ci. Si le nouveau sélectionneur parvient rapidement à tirer le meilleur de son effectif, tout est possible à Amsterdam ce jeudi.

Il convient de souligner que les deux précédentes confrontations dans cette enceinte se sont terminées sur un score de parité. Cela représente trois des cinq dernières rencontres disputées dans ce stade. C'est pourquoi nous penchons pour une nouvelle impasse entre deux géants européens.

Pronostic 3 Pays-Bas vs Allemagne : 1N2 - match nul à la cote de 3,50 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+