Pronostic Norvège vs Portugal 27/09/2026 : les champions de la Ligue des Nations défiés à Oslo

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce match tienne toutes ses promesses. Trois buts ou plus ont été inscrits lors de chacune des 7 dernières sorties de la Norvège, et Erling Haaland est en pleine forme physique et retrouve l'efficacité devant le but.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Toutes les infos sur le bonus de bienvenue et le code promo Winamax.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en France mis à jour en septembre 2026

Retrouvez et comparez les meilleurs bonus paris sportifs proposés en ce moment par les bookmakers français.

Les meilleurs paris pour Norvège vs Portugal

Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

Remboursé si match nul - Norvège à la cote de 1,85 sur Winamax

Total de buts de Norvège - plus de 1,5 but à la cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Norvège 2-1 Portugal

Pronostic des buteurs : Norvège - Haaland, Bobb ; Portugal - Ramos

La Norvège accueille le Portugal à l'Ullevaal Stadion dimanche soir. Les Norvégiens espèrent confirmer leur succès 3-2 face au Danemark dans le Groupe A4 de la Ligue des Nations.

Les Norvégiens ont été acteurs d'un match fou à cinq buts face à leurs rivaux scandinaves à Oslo. Des réalisations d'Oscar Bobb et d'Erling Haaland dans les vingt premières minutes ont offert à la Norvège une avance de deux buts. Le Danemark est toutefois parvenu à égaliser, avant qu'Haaland ne tranche la rencontre d'une finition propre sur corner.

David Møller Wolfe a reçu un carton rouge pour deux fautes évitables en fin de match et sera suspendu pour la réception du Portugal. L'attaquant de pointe norvégien Alexander Sørloth reste également absent, blessé.

Le Portugal a remporté son premier match de la Ligue des Nations 2026/27 à domicile face au Pays de Galles. C'était le premier match de Jorge Jesus à la tête des Lusitans. João Félix a inscrit le but décisif en milieu de première période.

Jesus a dû être déçu de voir son équipe échouer à creuser l'écart. Les siens ont eu de nombreuses occasions, avec 22 tentatives de but contre seulement 5 pour le Pays de Galles. Cristiano Ronaldo a également vu un but refusé par la VAR.

Les effectifs probables pour Norvège vs Portugal

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Bjørkan, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Composition attendue du Portugal : Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

Les matchs de la Norvège sont rarement avares en buts

Les Norvégiens comptent parmi les nations les plus spectaculaires du football européen actuellement. Les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. 9 de leurs 11 derniers matchs ont également compté trois buts ou plus.

La Norvège préfère jouer sur le pied avant et se replie rarement en défense. La Norvège n'a pas gardé sa cage inviolée lors de ses huit dernières sorties. L'épopée à rebondissements de jeudi soir face au Danemark en est une nouvelle preuve.

Le Portugal apportera lui aussi une puissance de feu certaine dans ce duel. Les Lusitans ont enregistré 22 tentatives de but contre le Pays de Galles, sans pour autant trouver ce second but décisif. Erling Haaland représente à lui seul une menace bien réelle pour les buts adverses.

Avec une probabilité implicite de 55,60 %, ce pronostic Norvège vs Portugal semble être le pari de valeur le plus évident de cette liste. Le seul risque serait de voir le Portugal parvenir à contrôler le rythme du match et priver la Norvège de ballon.

Norvège vs Portugal Pari 1 : Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

La forme de Haaland rend la Norvège dangereuse à domicile

La Norvège occupe la tête du Groupe A4 de la Ligue des Nations 2026/27 après la première journée. Haaland traverse une période redoutable devant le but actuellement. Il a inscrit deux buts sur 5 tentatives et a trouvé le chemin des filets lors de 10 de ses 13 dernières apparitions officielles.

Bien que vainqueur, le Portugal n'a pas montré son meilleur visage offensif à Lisbonne. En toute objectivité, les Lusitans ont eu besoin d'un but dévié pour venir à bout du Pays de Galles de Craig Bellamy. Cristiano Ronaldo a eu 7 tentatives de but sans parvenir à marquer.

Le délai de récupération est court pour le Portugal, qui doit voyager de Lisbonne à Oslo en seulement 3 jours. La Norvège sera également soutenue par un public hostile à Oslo. Miser sur les hôtes dans le marché Remboursé si match nul offre une couverture si le match venait à se resserrer. Néanmoins, l'Ullevaal reste un véritable test pour les ambitions de n'importe quelle équipe en Ligue des Nations.

Norvège vs Portugal Pari 2 : Remboursé si match nul - Norvège à la cote de 1,85 sur Winamax

De la valeur sur une Norvège à deux buts ou plus

La Norvège a inscrit au moins deux buts lors de 5 de ses 7 derniers matchs. Une preuve supplémentaire d'une équipe construite pour attaquer plutôt que pour contenir ses adversaires. Erling Haaland a d'ailleurs marqué 7 buts à lui seul en 5 matchs de Coupe du monde cet été.

Haaland et ses coéquipiers bénéficient également d'une ligne d'approvisionnement solide comme le roc. Martin Ødegaard, Oscar Bobb et Antonio Nusa possèdent tous une créativité innée, qu'ils évoluent en profondeur ou en position avancée. Bobb sait également marquer, comme l'a prouvé son but en milieu de semaine face au Danemark.

Le Portugal a plutôt bien fait pour garder le Pays de Galles à distance, même si les hommes de Bellamy ont eu des occasions en contre. Keiffer Moore n'est pas parvenu à bien reprendre un centre qui aurait pu offrir un tap-in facile à Dan James en fin de match. Miser sur une Norvège marquant à deux reprises, à une probabilité implicite de 50 %, revient à envisager un scénario à pile ou face. Pourtant, les hôtes franchissent régulièrement cette barre.

Norvège vs Portugal Pari 3 : Total de buts de Norvège - plus de 1,5 but à la cote de 2,00 sur Winamax

+