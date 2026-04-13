Pronostic Liverpool vs PSG 14/04/2026 : les Parisiens filent vers les demies

Notre expert en paris sportifs prévoit que le Liverpool d'Arne Slot sera éliminé de la Champions League par le tenant du titre, le PSG, pour la deuxième saison consécutive.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs PSG

Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 1,96 sur Winamax

Le PSG gagne la première mi-temps, à une cote de 2,70 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia buteur à tout moment, à une cote de 2,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Liverpool - Dominik Szoboszlai; PSG - Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué

Le Liverpool FC, sextuple champion d'Europe, semble bien parti pour être éliminé par le PSG pour la deuxième année de suite. Les Reds se sont relevés de leur défaite du match aller au Parc des Princes avec une victoire 2-0 face à Fulham — leur premier succès en quatre rencontres officielles.

Les hommes d'Arne Slot ont été totalement dépassés lors du premier acte, où les buts de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont fait la différence. Ils seront ravis de disputer ce match retour sur leurs terres, avec en ligne de mire une première qualification en demi-finale depuis la saison 2021/22.

Le PSG a toutes les cartes en main. Les Parisiens abordent ce choc après une semaine complète de repos, contrairement à leurs hôtes. Leur duel crucial en championnat face au RC Lens, actuel deuxième, a en effet été reporté pour favoriser leur parcours européen.

Depuis leur revers 3-1 contre Monaco en Ligue 1 début mars, les Parisiens sont sur un nuage, remportant leurs cinq sorties suivantes. Trois de ces victoires ont été acquises face à des clubs anglais, à chaque fois par deux buts d'écart ou plus.

Un succès à Anfield les projetterait vers un affrontement contre le Bayern Munich ou le Real Madrid. Le PSG est le grand favori pour atteindre une troisième demi-finale de Champions League consécutive — un record pour un club français.

Les effectifs probables pour Liverpool vs PSG

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, MacAllister, Kerkez, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Anfield sera le théâtre de nombreux buts

Le parcours de Liverpool en Champions League cette saison a été mouvementé. Quatre de leurs cinq matchs à domicile dans la compétition ont vu plus de 3,5 buts, et leurs trois dernières sorties ici ont toutes dépassé la barre des 2,5 buts.

Les Reds marquent en moyenne 2,2 buts par match européen cette saison. Pourtant, l'histoire ne joue pas en leur faveur : ils ont été éliminés lors de 9 de leurs 10 dernières confrontations européennes après avoir compté deux buts de retard à l'issue du match aller.

De son côté, le PSG a inscrit deux buts ou plus lors de cinq sorties consécutives en Champions League. Chacun de leurs trois derniers déplacements en C1 a généré plus de 2,5 buts. Les Parisiens affichent une efficacité offensive redoutable avec 17 buts inscrits lors de leurs cinq derniers matchs.

Liverpool va sans aucun doute attaquer d'entrée, ce qui promet un match très ouvert. Cependant, le PSG n'est pas du genre à subir et à attendre. Miser sur plus de 3,5 buts au total est un choix rationnel.

Pronostic 1 Liverpool vs PSG : Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 1,96 sur Winamax

Le PSG prêt à dicter son rythme dès la première période

Lors de chacune de leurs trois dernières défaites officielles, les Scousers ont manqué leur entame de match. Brighton, Manchester City et le PSG ont tous pris le contrôle rapidement. Bien que face à Fulham, ils aient démarré fort avec deux buts avant la pause, la marche semble plus haute ici.

Un départ canon est indispensable face au PSG pour espérer renverser la vapeur. Liverpool a remporté 16 de ses 20 derniers matchs européens à domicile, mais le champion en titre a prouvé qu'il jouait dans une autre catégorie.

Le PSG a trouvé le chemin des filets avant la mi-temps lors de cinq de ses six derniers matchs de Champions League. Lors de leurs 12 derniers déplacements européens, ils n'ont d'ailleurs jamais été menés au score à la pause.

Les Parisiens ont remporté chacun de leurs trois derniers matchs européens lorsqu'ils menaient à l'intermède. Liverpool débutera avec un sentiment d'urgence, mais le PSG semble l'équipe la plus sereine. On peut s'attendre à voir les visiteurs virer en tête avant la pause.

Pronostic 2 Liverpool vs PSG : Le PSG gagne la première mi-temps, à une cote de 2,70 sur Winamax

La magie de "Kvara" attendue sur les bords de la Mersey

Kvaratskhelia est sans doute le joueur le plus en forme du PSG actuellement, aux côtés de Désiré Doué. L'ancienne star du Napoli a retrouvé son meilleur niveau au moment le plus opportun de la saison.

Le joueur de 25 ans occupe la cinquième place du classement des buteurs de la compétition, à égalité avec Erling Haaland. Il pourrait bien gonfler son capital de huit buts à Anfield, un stade où il n'avait pas réussi à briller lors des huitièmes de finale la saison passée.

"Kvara" totalise 12 buts et 8 passes décisives en 35 apparitions entre la Ligue 1 et la Champions League. Dans cette compétition, il reste sur une série de quatre matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Cette dynamique inclut sa finition pleine de sang-froid au match aller pour sceller la victoire 2-0 au Parc des Princes.

L'international géorgien est attendu pour faire la différence une fois de plus. Sa capacité à conclure et à combiner avec le milieu pour créer des décalages en fait une menace majeure pour les espoirs de qualification de Liverpool.

Pronostic 3 Liverpool vs PSG : Khvicha Kvaratskhelia buteur à tout moment, à une cote de 2,75 sur Winamax

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