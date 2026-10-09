Pronostic Lens Lyon 09/10/2026 : l’OL conforte sa place de dauphin

Lens accueille Lyon ce vendredi à 20h45 pour la première de Y. Cahuzac à Bollaert. Nos experts misent sur l’OL, toujours invaincu en Ligue 1.

Comment obtenir 100€ remboursés sur votre premier pari avec le code promo Betclic ?

Faites vous un avis sur les meilleurs sites de paris sportifs en France.

Retrouvez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Lens Lyon

Lyon peut faire la bonne opération de ce vendredi (victoire ou nul), dans un match où les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,97 sur Betclic , soit une probabilité de 51 % que l’OL reparte de Bollaert avec au moins un point.

, soit que l’OL reparte de Bollaert avec au moins un point. Seconde mi-temps plus prolifique que la première ⭐ à la cote de 1,90 sur Betclic , soit une probabilité de 53 % que l’essentiel des buts tombe après la pause.

, soit que l’essentiel des buts tombe après la pause. Florian Thauvin buteur ⭐ à la cote de 2,75 sur Betclic, soit une probabilité de 36 % que l’homme en forme côté Racing trouve encore une fois le chemin des filets.

Un scénario logique nous semble dessiner une victoire de l’OL sur une courte marge (1-2), après une première période serrée, et un deuxième acte plus animé.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Il y a cinq mois, Lens terminait dauphin du PSG et soulevait la Coupe de France. Sans parler de crise à La Gaillette, voilà le Racing déjà 15e (1V-1N-3D), sans victoire en championnat depuis la première journée. Dino Toppmöller n’a en tout cas pas survécu à ce départ manqué, laissant son adjoint Yannick Cahuzac, ancien capitaine (2019-2022), promu sur le tas.

Engagé en Ligue Europa, l’OL est pour l’heure dauphin de Monaco et invaincu en championnat (3V-2N). Surtout, les Lyonnais n’ont concédé que deux buts en cinq journées. Ils retrouvent cependant un adversaire qui ne leur a pas souri la saison passée (élimination aux tirs au but en Coupe, puis 0-4 au Groupama Stadium).

Les effectifs probables pour Lens Lyon

Composition attendue de Lens: Risser – Gradit, Ganiou, Udol – Aguilar, Haidara, Cuisance, Skóraś – Thauvin, Sima – Ivanović

Composition attendue de Lyon: Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Morton – Tolisso, Bidstrup – Šulc – Nuamah, Openda

Lyon favori, mais sans écarter le scénario d’un nul

Depuis la désillusion face à Fenerbahçe, fin août, l’OL n’a plus perdu (3V-2N, toutes compétitions). Une série bâtie avec l’aide d’une arrière-garde plutôt solide, dont Moussa Niakhaté, de toutes les journées de L1, était la pièce maîtresse. « Était » car le Sénégalais, touché aux ischio-jambiers en sélection, manquera le déplacement.

Privée de son taulier, la charnière lyonnaise devra surveiller le jeu aérien, son talon d’Achille (cinq buts encaissés sur huit, sur centre ou corner). C’est justement dans ce registre que Lens se montre le plus tranchant, avec cinq de ses 13 buts officiels inscrits de la tête.

D’où un pari combiné, logé dans le marché « Double chance et les 2 équipes marquent » d’Betclic, choix « Nul / 2 et Oui ». Il est gagnant sur un 1-1 ou un 1-2, perdant si l’OL s’impose sans encaisser (sur un 0-1, par exemple).

Pronostic 1 Lens vs Lyon: Lyon ne perd pas et les deux équipes marquent – cote de 1,97 sur Betclic

Davantage de buts au retour des vestiaires pour l’OL, comme à Prague (0-0, puis 2-3)

Depuis la réception de Lorient, début septembre, le Racing n’a plus mené une seule fois à la mi-temps (deux 0-0, deux retards au score). Ses entames, souvent laborieuses, contrastent avec des secondes périodes plus animées (17 des 24 buts de ses matchs officiels sont tombés après la mi-temps).

Le Racing se révèle volontiers au retour des vestiaires, comme au Mans, où trois entrants à la pause ont permis d’égaliser (51e). Mais l’arrière-garde se montre aussi fébrile dans les dernières minutes. Trois fois, elle tenait le 1-1… avant d’encaisser après la 80e (à Strasbourg, Prague et Monaco).

Le marché « La mi-temps la plus prolifique » met les deux périodes en miroir. Le ticket est validé si la seconde compte plus de buts que la première (et une égalité le rend perdant).

Pronostic 2 Lens vs Lyon: seconde mi-temps la plus prolifique – cote de 1,90 sur Betclic

Thauvin, la bête noire de l’OL (buteur en mars puis en mai)

Florian Thauvin a fait trembler les filets lyonnais lors des deux duels de la saison passée, en mars (quart de Coupe de France, 2-2) et en mai (4-0 au Groupama). Le gaucher porte l’animation offensive du Racing, puisqu’il est impliqué dans huit des 13 buts officiels de la saison (cinq buts, trois passes décisives).

Tireur attitré, il a transformé les trois penalties obtenus par Lens en championnat. Betclic ne le place pourtant qu’au quatrième rang des buteurs, derrière Franjo Ivanović, Loïs Openda (2,65) et Odsonne Édouard (2,70). Aucun d’eux ne compte plus de deux buts officiels.

Seule réserve, l’ancien Marseillais n’a marqué qu’une fois lors de ses quatre derniers matchs (de la tête, à Prague). Le pari figure dans le marché « Buteurs - 90 Mins », un but sur penalty le validant aussi.

Pronostic 3 Lens vs Lyon: Florian Thauvin buteur – cote de 2,75 sur Betclic

+