Pronostic France vs Italie 02/10/2026 : les Bleus face à leur plus gros test

Car c'est bien là que pourrait être la clé du succès dans ce match qui rappellera de bons souvenirs au nouveau Sélectionneur Zinédine Zidane.

Comment obtenir 100€ remboursés sur votre premier pari avec le code promo Betclic ?

Faites vous un avis sur les meilleurs sites de paris sportifs en France.

Retrouvez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour France vs Italie

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,64 sur Betclic

Handicap à trois voies - France pour gagner avec un handicap de -1 à la cote de 1,92 sur Betclic

Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,65 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 3-1 Italie

Pronostic des buteurs : France - Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki ; Italie - Pio Esposito

Après une nouvelle Coupe du monde décevante, la France avait terminé quatrième du tournoi. Les Bleus s'étaient inclinés 6-4 face à l'Angleterre lors de la petite finale, un match qui marquait la dernière sortie de Didier Deschamps sur le banc. Zinedine Zidane a ensuite été nommé sélectionneur de l'équipe de France, la Ligue des Nations constituant sa première compétition aux commandes.

Les choses se passent bien pour Zizou jusqu'ici, avec deux victoires en deux matches. La France occupe la tête du Groupe 1 de la Ligue A. Les Bleus espèrent ajouter un second sacre à leur unique titre de Ligue des Nations, remporté en 2027. Après des succès 1-0 contre la Turquie et la Belgique, le véritable test de la France dans ce groupe arrive ce vendredi.

La reconstruction de l'Italie a débuté avec le retour de Roberto Mancini pour un deuxième passage à la tête de la sélection. Il travaille avec un noyau de joueurs beaucoup plus jeune, qu'il espère voir à nouveau performer et décrocher une place pour le prochain Mondial. Les Azzurri ont subi une défaite lors de leur entrée en lice face à la Belgique, avant de réagir avec une solide victoire 4-1 face à la Turquie.

Ils recevront la Turquie lundi pour clôturer cette trêve internationale, mais doivent d'abord affronter la France ce vendredi. Avec les deux équipes encore en train de trouver leurs marques sous une nouvelle direction, la confrontation s'annonce intéressante.

Les effectifs probables pour France vs Italie

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Camavinga, Olise, Barcola, Dembélé

Composition attendue de l'Italie : Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Kean, Cambiaghi, P. Esposito

Les buts ne manquent pas dans cette rivalité

Zidane peut être fier de ce que son équipe a accompli dans ce groupe jusqu'à présent. Deux clean sheets consécutifs à l'extérieur, c'est une performance impressionnante. Cependant, sa défense pourrait avoir plus de mal à contenir l'Italie.

La France a encaissé huit buts lors de ses six derniers matches, dont six inscrits par l'Angleterre lors de cette défaite 6-4. Cela montre que la défense française peut se montrer vulnérable, surtout face à une opposition solide. Les quatre buts de l'Italie face à la Turquie portent son total à sept sur ses cinq derniers matches. C'est un bon rendement, malgré son absence de but face à la Belgique la semaine dernière.

Cette affiche a également été prolifique en buts ces dernières années. Les quatre dernières confrontations ont produit 16 buts, soit quatre à chaque rencontre. Les deux équipes ont marqué lors de chacun de ces matches, comme ce fut le cas dans huit des dix dernières confrontations. Avec des buts aux deux bouts du terrain comme thème récurrent dans cette affiche, le marché des 2 équipes marquent semble être un angle solide ici.

Pronostic 1 France vs Italie : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,64 sur Betclic

La qualité individuelle française pour faire la différence

C'est un bon moment pour miser sur la France, puisque Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et William Saliba sont tous indisponibles sur blessure. Zidane cherche encore les meilleures combinaisons pour son système, mais rien de comparable à ce que doit gérer Mancini avec l'Italie.

Dans un match comme celui-ci, la qualité individuelle pourrait s'avérer décisive. En comparant les deux effectifs, la France possède clairement plus de profondeur et de qualité. Les Bleus avaient effectué neuf changements dans leur onze de départ pour les matches contre la Turquie et la Belgique, et avaient quand même gagné les deux.

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2024, quand la France avait battu l'Italie à Milan. Les Bleus ont remporté quatre des cinq derniers face-à-face, tandis que l'Italie avait décroché une victoire à l'extérieur dans cette compétition lors de sa précédente visite. Chacune des quatre dernières confrontations directes s'est terminée sur le score de 3-1, trois fois en faveur de la France, ce qui justifie de les suivre à nouveau.

Pronostic 2 France vs Italie : Handicap à trois voies - France pour gagner avec un handicap de -1 à la cote de 1,92 sur Betclic

Olise peut poser des problèmes à l'Italie

Avec l'absence de Mbappé, la pression offensive retombera automatiquement sur Ousmane Dembélé, qui devrait mener l'attaque. Cependant, un autre homme est actuellement dans une forme excellente.

Michael Olise a fait sensation avec son but vainqueur à la 88e minute face à la Belgique lors du dernier match. C'était sa 19e implication dans un but pour la France. Olise est injouable en ce moment. Ses statistiques sont impressionnantes, et le sélectionneur italien devra le contenir s'il veut rester dans le match à Paris.

L'attaquant a marqué neuf buts lors de ses neuf dernières apparitions, toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Sur cette période, il a également délivré quatre passes décisives. Pour affiner encore ce constat, Olise a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives lors de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.

Il sera l'une des plus grandes menaces françaises ce vendredi soir. Si l'Italie ne parvient pas à le contenir, sa forme pourrait faire la différence.

Pronostic 3 France vs Italie : Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,65 sur Betclic

+