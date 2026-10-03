Pronostic Espagne vs Tchéquie 03/10/2026 : encore un succès tranquille pour la Roja

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Espagne, championne du monde, décroche une troisième victoire de rang dans le Groupe A3 de la Ligue des Nations.

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Les meilleurs paris pour Espagne vs Tchéquie

Handicap 3 voies - Espagne -2 à la cote de 1,83 sur Betclic

Les 2 équipes marquent - non & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 2,30 sur Betclic

Total de buts (1re mi-temps) - plus de 1,5 but à la cote de 1,87 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 3-0 Tchéquie

Pronostic des buteurs : Espagne - Yamal, Oyarzabal, Torres

L'Espagne reçoit la Tchéquie au Nuevo Carlos Tartiere d'Oviedo ce samedi. C'est le troisième match de la Roja dans le Groupe A3 de la Ligue des Nations 2026/27. Les champions du monde ont remporté leurs deux premières rencontres.

L'Espagne est revenue de l'arrière pour battre l'Angleterre 3-2 à Wembley. Mikel Oyarzabal avait ensuite inscrit un but à la 74e minute.

Les Espagnols ont été bien plus convaincants à Séville mardi soir. Lamine Yamal a marqué à deux reprises alors que l'Espagne s'est imposée 4-1 face à la Croatie, une victoire sans appel. Marc Pubill a également trouvé le chemin des filets pour l'Espagne. Nico Williams a complété le score à la 88e minute.

La sélection de Luis de la Fuente reste désormais invaincue depuis 40 matches. Elle occupe la tête du groupe avec six points.

La Tchéquie, elle, est dernière et toujours sans le moindre point. Elle s'est inclinée 2-1 à domicile contre la Croatie, puis a chuté 2-0 face à l'Angleterre à Prague. Pavel Šulc avait été expulsé à la 25e minute de ce match et sera suspendu ce week-end. Santi Denia court toujours après sa première victoire sur le banc, après que la Croatie a mis fin à la série d'invincibilité à domicile de son équipe. L'Espagne a remporté quatre de ses cinq dernières confrontations directes face à la Tchéquie.

Les effectifs probables pour Espagne vs Tchéquie

Composition attendue de l'Espagne : Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Composition attendue de la Tchéquie : Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Karabec, Černý, Hložek

Une Roja qu'on ne semble pas pouvoir arrêter

L'Espagne évolue aujourd'hui à un niveau supérieur à celui de la plupart des sélections européennes. Elle a dominé la Croatie avec trois buts d'écart à Séville mardi dernier. La Croatie restait pourtant invaincue depuis cinq matches à l'extérieur en compétition officielle avant cette rencontre.

La Tchéquie ne représente probablement pas la même menace que la Croatie. Les Tchèques cherchent encore leurs repères sous leur nouveau sélectionneur et ont perdu leurs deux matches du Groupe A3. Sans le moindre point au compteur, leur tâche s'annonce encore plus ardue sans Šulc, suspendu après son expulsion contre l'Angleterre.

Denia demande également à son équipe de jouer de façon plus offensive plutôt que de trop s'appuyer sur les coups de pied arrêtés. Cette approche pourrait attirer les critiques de la presse espagnole. Lamine Yamal, à lui seul, peut poser des problèmes à une défense à quatre aussi étirée. Miser sur une victoire de l'Espagne avec trois buts d'écart, à une probabilité implicite de 54,60 %, semble représenter un bon pari.

Pronostic 1 Espagne vs Tchéquie : Handicap 3 voies - Espagne -2 à la cote de 1,83 sur Betclic

La Tchéquie pourrait encore rester muette

Les matches impliquant la Tchéquie dépassent plus souvent qu'autrement la barre des 2,5 buts. C'est arrivé lors de cinq de leurs sept dernières rencontres. Ils ont toutefois été muets face à l'Angleterre mardi. L'Angleterre représente un adversaire plus proche du niveau de l'Espagne en termes de qualité.

La Tchéquie est affaiblie par l'absence de son meneur de jeu Šulc, suspendu. Son potentiel offensif était déjà limité. L'absence de Šulc aggrave encore ces difficultés en attaque.

La Tchéquie n'a désormais pas marqué lors de deux de ses trois derniers matches, contre le Mexique et l'Angleterre. La défense espagnole a semblé vulnérable récemment, encaissant deux buts à Wembley et un face à la Croatie. La Tchéquie devrait toutefois avoir du mal à la transpercer à Oviedo.

Pronostic 2 Espagne vs Tchéquie : Les 2 équipes marquent - non & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 2,30 sur Betclic

Une Espagne qui démarre fort en Ligue des Nations

L'Espagne entame ses matches sur un rythme élevé sous les ordres de de la Fuente. Les deux rencontres du Groupe A3 jouées jusqu'ici ont chacune produit trois buts en première période. Yamal a marqué dès les deux premières minutes dans les deux matches.

C'est une tendance remarquable pour un marché de première mi-temps. L'Espagne met ses adversaires sous pression dès l'entame, et la Tchéquie devrait avoir du mal à faire face.

La Tchéquie a également encaissé la première dans ses deux matches de groupe. L'Espagne voudra plier cette rencontre bien avant l'heure de jeu. L'ambiance à Oviedo devrait être électrique dès le coup d'envoi. Avec une probabilité implicite d'environ 53 % pour 2 buts ou plus en première période, cette option paraît solide pour ce pronostic Espagne vs Tchéquie du week-end.

Pronostic 3 Espagne vs Tchéquie : Total de buts (1re mi-temps) - plus de 1,5 but à la cote de 1,87 sur Betclic

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