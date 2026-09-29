Pronostic Espagne vs Croatie 29/09/2026 : les champions du monde difficiles à arrêter

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce deuxième match de Ligue des Nations tourne à l'avantage de l'Espagne. Une victoire permettrait à la Roja de conforter sa place en tête du groupe 3.

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Les meilleurs paris pour Espagne vs Croatie

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-1 Croatie

Pronostic des buteurs : Espagne - Ferran Torres, Lamine Yamal ; Croatie - Petar Sucic

L'Espagne domine actuellement le football mondial, détenant à la fois la Coupe du monde et le titre de champion d'Europe. La Roja vise désormais à ajouter la Ligue des Nations à son armoire à trophées toujours plus remplie. Avec le début de campagne qu'elle a connu, l'Espagne est en position de force pour aller au bout et conquérir le reste du continent.

Le premier match de la Roja l'a vue prendre une avance précoce face à l'Angleterre à Wembley samedi dernier. Cet avantage s'est toutefois envolé, et elle a dû opérer une remontée en seconde période après être rentrée aux vestiaires menée 2-1. Les hommes de Luis De La Fuente ont montré pourquoi ils sont champions du monde en s'imposant 3-2 à l'extérieur face aux Anglais.

Ce résultat a laissé l'Espagne en tête du groupe avant la deuxième journée face à l'autre équipe totalisant trois points. La Croatie avait impressionné lors de la première journée face à la Tchéquie. Elle avait pris les trois points lors d'une victoire 2-1. Ce succès marquait aussi le début du second passage de Slaven Bilic à la tête de la sélection.

Ce résultat était significatif, compte tenu de la qualité du groupe. Bilic avait connu une série de 14 matchs sans défaite lors de son premier mandat. Il aimerait réitérer un tel exploit avec cette équipe, mais elle affronte un défi de taille face à la Roja.

Les effectifs probables pour Espagne vs Croatie

Composition attendue de l'Espagne : Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Luiz, Yamal, Olmo, Williams, Torres

Composition attendue de la Croatie : Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, L. Sucic, P. Sucic, Ivanovic, Budimir

Le buteur en finale de Coupe du monde retrouve la forme

De La Fuente dispose de nombreuses options offensives, mais Ferran Torres a mérité sa place au vu de sa forme récente. Il a inscrit 16 buts en 33 apparitions en Liga la saison dernière avec le Barça. Cette performance a poussé le Paris Saint-Germain à s'attacher ses services cet été.

Torres s'est bien adapté à la Ligue 1. Il a inscrit quatre buts en cinq matchs de championnat pour les champions de France. Il a également signé un triplé lors de sa seule apparition en Ligue des Champions avec les Parisiens.

Torres a joué 55 minutes face à l'Angleterre et a manqué deux grosses occasions, mais affichait un xG (buts attendus) de 1,06. Si le sélectionneur lui fait confiance pour débuter face à la Croatie, il devrait trouver le chemin des filets. Torres a inscrit cinq buts sur ses quatre dernières sorties, toutes compétitions confondues. Nous prévoyons donc qu'il marquera mardi soir.

Pronostic 1 Espagne vs Croatie : Buteur à tout moment - Ferran Torres à la cote de 1,87 sur Betclic

De 39 à 40 sans défaite

L'Espagne a mis en place une série remarquable. Elle reste invaincue sur ses 39 derniers matchs internationaux dans le temps réglementaire. La Roja en a remporté 29, et n'a plus perdu à domicile depuis 2022. Sa dernière défaite à Séville remonte à 2018, ce qui réduit les espoirs d'un exploit croate ici.

Les Vatreni ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, mais éprouvent des difficultés face aux meilleures nations. Sept des huit dernières défaites de la Croatie sont survenues face à des équipes classées dans le top dix mondial. Pour ne rien arranger aux visiteurs, leur seule confrontation à l'extérieur dans cette compétition s'est soldée par une défaite 6-0.

La sélection locale a remporté chacune des trois dernières confrontations directes, même si deux d'entre elles ont dépassé les 90 minutes. L'Espagne n'a fait face qu'à 29 tirs sur ses 16 derniers matchs, ce qui suggère que les visiteurs pourraient avoir du mal à percer sa défense. Cela rend une victoire espagnole peu prolifique intéressante ici.

Pronostic 2 Espagne vs Croatie : 1N2 & Total de buts - Espagne & moins de 3,5 buts à la cote de 1,94 sur Betclic

La Croatie pourrait trouver la faille à Séville

Si l'Espagne possède une défense difficile à percer, elle n'est pas pour autant impénétrable. L'Angleterre a inscrit deux buts samedi. Cela devrait encourager les hommes de Bilic. Avec six des sept derniers buts croates face à l'Espagne inscrits après la pause, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive après les changements opérés par De La Fuente.

Les troupes de Bilic croient en leurs chances de marquer ici, surtout après avoir inscrit huit buts sur leurs cinq derniers matchs. Elles affichent une moyenne de 1,6 but par 90 minutes, ce qui signifie qu'elles devraient générer suffisamment d'occasions pour inquiéter les hôtes. Pour mettre leur dernière sortie en perspective, la Croatie avait enregistré un xG de 1,84, exactement le double des 0,92 de la Tchéquie.

Deux des quatre derniers matchs de l'Espagne ont vu les deux équipes marquer, tandis que cinq des six précédents matchs croates ont produit des buts dans les deux camps. Les deux équipes montrant une tendance récente à encaisser, nous prévoyons que ce schéma se poursuive à Séville.

Pronostic 3 Espagne vs Croatie : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,16 sur Betclic

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