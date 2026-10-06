Pronostic Croatie vs Espagne 06/10/2026 : les locaux tentent de sauver la face après la correction

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Espagne continue sa marche en tête du Groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations 2026/27, même si la Roja ne se présentera pas à Split au complet.

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Les meilleurs paris pour Croatie vs Espagne

Croatie +2 (Handicap 3 Issues) à la cote de 2,00 sur Unibet

Moins de 3,5 buts à la cote de 1,70 sur Unibet

Les 2 équipes marquent à la cote de 1,85 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Croatie 1-2 Espagne

Pronostic des buteurs : Croatie - Matanović ; Espagne - Yamal, Oyarzabal

La Croatie reçoit l'Espagne au Stadion Poljud de Split ce mardi soir, à l'occasion de la quatrième journée du Groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations 2026/27. Les deux équipes se sont déjà affrontées il y a seulement une semaine à Séville, où l'Espagne s'était imposée 4-1.

Lors de leur dernière sortie, les Croates ont été humiliés 7-0 à domicile par l'Angleterre, à Rijeka. Il s'agit de la pire défaite de l'histoire de la sélection croate. L'équipe de Slaven Bilić était déjà menée de quatre buts à la pause, et les Three Lions ont continué d'attaquer en seconde période.

Harry Kane et Bukayo Saka ont tous deux inscrit un doublé lors de cette déroute, tandis que Jude Bellingham a délivré trois passes décisives en plus de marquer lui-même. La Croatie a désormais encaissé 12 buts en seulement trois matches de cette campagne.

En réaction à cette rencontre, Slaven Bilić a écarté Martin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir et Dion Beljo de son groupe. Plus encore, cinq autres joueurs de l'effectif ne sont qu'à un carton jaune d'une suspension.

Le soir même du naufrage croate face à l'Angleterre, l'Espagne a battu la Tchéquie 3-1, avec des buts de Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino. Luis De la Fuente avait effectué neuf changements pour ce match, et son équipe s'était quand même imposée sans trembler. L'Espagne reste invaincue depuis 41 matches. Elle domine le groupe avec neuf points sur neuf possibles. La Croatie est troisième avec trois points, devant la Tchéquie, seule sélection du groupe à avoir perdu ses trois matches.

Les effectifs probables pour Croatie vs Espagne

Composition attendue de la Croatie : Livaković, Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić, Kovačić, Modrić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović

Composition attendue de l'Espagne : Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Bilić va renforcer la défense après le fiasco de Rijeka

Bilić va faire de sa ligne défensive la priorité absolue ce mardi soir. Un effondrement 7-0 face à l'Angleterre appelle une réaction à Split. On peut s'attendre à un bloc bas et à un rythme ralenti du côté croate.

L'Espagne arrive de son côté avec peu de raisons de se jeter vers l'avant. Il s'agit de son quatrième match en 11 jours. La Roja contrôle déjà largement le groupe avec un sans-faute. De la Fuente avait effectué neuf changements face à la Tchéquie samedi. Ferran Torres, Nico Williams et Álex Grimaldo avaient tous déclaré forfait avant ce match, et l'Espagne avait tout de même gagné en inscrivant trois buts.

La Croatie doit avant tout éviter une défaite par deux buts d'écart ou plus. L'idée est de miser sur le fait que la Croatie évitera une défaite par deux buts d'écart ou plus, à une probabilité implicite de 50%. Le marché semble clairement incertain que l'Espagne poussera fort à Split.

Pronostic 1 Croatie vs Espagne : Croatie +2 (Handicap 3 Issues) à la cote de 2,00 sur Unibet

Aucune des deux équipes n'a vraiment intérêt à se dévoiler

Il s'agit du quatrième match en 11 jours pour beaucoup de joueurs. L'Espagne compte déjà neuf points d'avance en tête du groupe, et n'a plus rien à prouver. La Roja terminera presque assurément en tête du groupe quel que soit le score mardi soir.

De la Fuente doit aussi gérer un effectif éprouvé. Ferran Torres, Nico Williams et Álex Grimaldo avaient tous déclaré forfait avant samedi, tandis que Fabián Ruiz est absent pour la naissance de son enfant.

La Croatie va certainement tout miser sur la défense après avoir encaissé sept buts face à l'Angleterre. Luka Modrić a confié que c'était la première fois qu'il avait eu honte de porter le maillot croate. La gestion des dégâts est le plan évident à Split. Plus encore, la Croatie compte aussi cinq joueurs sous la menace d'une suspension.

À une probabilité implicite de 59%, nous pensons que moins de 3,5 buts est l'issue la plus logique ici. Les motivations des deux équipes pointent vers une rencontre fermée plutôt que vers un match ouvert. Ce pourrait même être le meilleur pari de valeur parmi nos pronostics Croatie vs Espagne de la semaine.

Pronostic 2 Croatie vs Espagne : Moins de 3,5 buts à la cote de 1,70 sur Unibet

La Roja continue d'encaisser malgré les victoires

L'Espagne n'est pas aussi hermétique que les résultats le laissent penser. Elle a encaissé lors de ses trois matches de Ligue des Nations cette saison. L'Angleterre a réussi à en passer deux à Unai Simón, tandis que la Croatie et la Tchéquie en ont chacune inscrit un.

La Croatie conserve toutefois de la qualité au milieu de terrain. Luka Modrić et Mateo Kovačić devraient avoir la majeure partie du ballon à leurs pieds. Le duo d'expérience voudra à tout prix réparer les torts de leur plus lourde défaite de l'histoire, subie à Rijeka.

Le problème reste de savoir qui se trouvera au bout de ces passes pour conclure. Bilić a écarté Beljo et Budimir de son groupe. Igor Matanović est le remplaçant probable en pointe pour débuter la rencontre et, sans doute, marquer. Miser sur les deux équipes pour marquer à une probabilité implicite de 54% paraît juste plutôt que généreux.

Pronostic 3 Croatie vs Espagne : Les 2 équipes marquent à la cote de 1,85 sur Unibet

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