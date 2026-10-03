Pronostic Croatie vs Angleterre 03/10/2026 : les Three Lions s'imposent à huis clos

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Angleterre s'impose face à la Croatie, dans un match qui se jouera à huis clos. L'Angleterre reste invaincue lors de ses quatre dernières confrontations avec la Croatie ; sa dernière défaite face aux hommes de Slaven Bilić remonte aux demi-finales de la Coupe du monde 2018.

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Les meilleurs paris pour Croatie vs Angleterre

1N2 & Les 2 équipes marquent - Angleterre & oui à la cote de 3,60 sur Betclic

Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,70 sur Betclic

Anthony Gordon buteur ou passeur à la cote de 2,00 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Croatie 1-3 Angleterre

Pronostic des buteurs : Croatie - Beljo ; Angleterre - Kane, Gordon, Saka

La Croatie reçoit l'Angleterre à Rijeka samedi, à l'occasion de la troisième journée du groupe A3 de la Ligue des Nations. La rencontre se jouera à huis clos, une sanction qui fait suite aux débordements survenus lors du match contre la France en mars 2025. L'Angleterre avait déjà évolué dans ce même stade à huis clos, concédant un match nul 0-0 en 2018. Il sera intéressant de voir comment l'absence de public influence cette rencontre.

La Croatie a été balayée 4-1 par l'Espagne à Séville mardi. Lamine Yamal a inscrit un doublé, tandis que Marc Pubill et Nico Williams ont également trouvé le chemin des filets. Dion Beljo a sauvé l'honneur pour la Croatie. Slaven Bilić est privé de Martin Baturina, Josip Juranović et Martin Erlić. Son équipe a désormais subi deux défaites dans ce groupe.

L'Angleterre a répondu à sa défaite face à l'Espagne par une victoire 2-0 contre une Tchéquie réduite à dix à Prague. Anthony Gordon et Harry Kane ont frappé après la pause, tandis que l'Angleterre dominait largement la rencontre avec 66 % de possession et 22 tirs. Le carton rouge de Pavel Šulc est intervenu avant que l'Angleterre ne scelle sa victoire, maintenant l'équipe de Thomas Tuchel à la deuxième place derrière l'Espagne. Cependant, la forme physique de Jude Bellingham inquiète après un coup reçu, semble-t-il, lors du match contre la Croatie.

Les effectifs probables pour Croatie vs Angleterre

Composition attendue de la Croatie : Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Sosa, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Beljo, Perišić

Composition attendue de l'Angleterre : Trafford, Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

L'Angleterre a l'ascendant sur la Croatie

La Croatie pourrait manquer d'énergie pour l'emporter dans ce match. Les Croates ont vécu une soirée éprouvante à Séville, s'inclinant 4-1 face à l'Espagne. L'Angleterre, elle, a évolué contre dix hommes pendant une grande partie de sa rencontre à Prague, ce qui devrait laisser les hommes de Tuchel plus frais physiquement.

L'Angleterre a dominé cette confrontation ces derniers temps. Elle a remporté les trois dernières rencontres, dont une victoire 4-2 en phase de groupes de la Coupe du monde en juin. Ces dernières confrontations ont également produit des buts : les deux équipes ont marqué lors de six des huit dernières rencontres.

Une victoire de l'Angleterre sans garder sa cage inviolée est cotée à une probabilité implicite d'environ 28 %. C'est selon nous le pari à plus forte valeur parmi nos pronostics Croatie vs Angleterre, d'autant que la jeune défense anglaise reste sujette aux erreurs.

Pronostic 1 Croatie vs Angleterre : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Angleterre & oui à la cote de 3,60 sur Betclic

De la valeur sur trois buts ou plus à Rijeka

Les deux sélections ont récemment été impliquées dans des matchs prolifiques. Cinq des sept derniers matchs de l'Angleterre ont en effet dépassé la barre des 2,5 buts. Six des sept derniers matchs de la Croatie ont produit trois buts ou plus.

Cette trêve de Ligue des Nations confirme ces statistiques. L'Angleterre s'est inclinée face à l'Espagne dans un match à cinq buts, tandis que la Croatie a elle aussi été nettement battue 4-1 par la Roja.

Les deux équipes regorgent de talent offensif, en particulier l'attaque des Trois Lions. Thomas Tuchel devrait continuer à faire tourner sa défense, ce qui pourrait ouvrir la porte à la Croatie pour marquer. Si le match à 4-2 de la Coupe du monde donne une indication, le marché plus de 2,5 buts semble bien coté ici.

Pronostic 2 Croatie vs Angleterre : Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,70 sur Betclic

Gordon, un joueur en pleine forme

Anthony Gordon traverse une excellente période en club comme en sélection. Il compte déjà quatre passes décisives en Liga cette saison, soit le double de son total lors de sa dernière saison en Premier League avec Newcastle.

Cette forme s'est confirmée sur la scène internationale. Gordon a marqué face à l'Espagne avant de trouver le chemin des filets à Prague, sur une passe décisive de Trent Alexander-Arnold.

La Croatie est privée de plusieurs défenseurs et a été prise à défaut par les ailiers espagnols. Gordon pourrait trouver des opportunités similaires sur son côté gauche, où sa vitesse et ses déplacements pourraient poser des problèmes. Étant tout aussi capable de marquer que de délivrer une passe décisive, le voir réussir l'un ou l'autre à cote égale est notre choix.

Pronostic 3 Croatie vs Angleterre : Anthony Gordon buteur ou passeur à la cote de 2,00 sur Betclic

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