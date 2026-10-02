Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Belgique profite de la lourde défaite de la Turquie lors de sa dernière sortie pour s'imposer et empocher les trois points.

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Les meilleurs paris pour Belgique vs Turquie

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,49 sur Betclic

Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,25 sur Betclic

Double chance buteur - R. Lukaku / C. De Ketelaere marque à la cote de 1,84 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Belgique 2-1 Turquie

Pronostic des buteurs : Belgique - Charles De Ketelaere, Mika Godts ; Turquie - Baris Yilmaz

La campagne de Ligue des Nations de la Belgique a démarré en fanfare. Les Diables Rouges se sont imposés 2-0 à l'extérieur en Italie. Lors de leur match précédent, ils sont rentrés à domicile pour affronter la France, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La France s'est imposée 1-0 à Bruxelles dans un match qui semblait pourtant se diriger vers un nul.

La Belgique a encaissé à seulement deux minutes de la fin du temps réglementaire. Ce but tardif a mis fin à leur série d'invincibilité avant leur troisième match de Ligue des Nations. Avec la France qui affronte l'Italie, la Belgique a l'occasion de revenir à leur hauteur au classement.

Mark van Bommel a remplacé Rudi Garcia sur le banc belge après que ce dernier n'a réussi à mener l'équipe qu'à une élimination en quart de finale de la Coupe du monde. L'ancien entraîneur du Royal Antwerp découvre sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. Il devrait être satisfait des progrès de son équipe.

La Turquie a connu un début difficile en Ligue des Nations A, perdant ses deux premiers matches. Leur défaite face à la France a été serrée, la Turquie restant compétitive malgré un but encaissé en seconde période. Cependant, leur défaite 4-1 face à l'Italie a soulevé des questions sur leur capacité à rivaliser dans cette division. Vincenzo espère que ses hommes pourront se racheter avec une meilleure performance à l'extérieur et enfin engranger des points.

Les effectifs probables pour Belgique vs Turquie

Composition attendue de la Belgique : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

Composition attendue de la Turquie : Bayindir, Celik, Demiral, Kabak, Aydin, Kokcu, Ozcan, Elmali, Guler, Uzun, Yilmaz

Les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets à Bruxelles

L'incapacité des hôtes à marquer face à la France était particulièrement décevante car ils avaient créé des occasions. Le manque de réalisme est en cause. Seulement deux des 12 tirs belges étaient cadrés, contre sept tirs cadrés pour les Bleus. Kevin De Bruyne a tenté le plus de tirs pour la Belgique, mais un seul de ses trois essais était cadré.

Avant le choc avec la France, la Belgique avait marqué 10 buts lors de ses quatre matches précédents, avec une moyenne de 2,5 buts par rencontre. Durant cette série, ils ont inscrit quatre buts face aux États-Unis à la Coupe du monde. Ils ont également marqué cinq fois contre la Nouvelle-Zélande. Le problème pour les hôtes reste l'inconstance.

Les trois dernières rencontres de la Turquie ont produit quatre buts, dont trois face aux États-Unis à la Coupe du monde. Les deux équipes ont également marqué lors de deux de leurs trois derniers matches. La Belgique a connu une tendance similaire, avec quatre de leurs six derniers matches ayant vu les deux équipes marquer.

Le bilan des confrontations directes renforce l'argument du pari BTTS, avec sept des neuf rencontres ayant vu les deux équipes marquer. Avec des buts des deux côtés comme thème récurrent pour les deux équipes, « les deux équipes marquent » (BTTS) semble être l'angle naturel ici.

Pronostic 1 : Belgique vs Turquie : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,53 sur Betclic

L'historique suggère une nouvelle rencontre prolifique en buts

Le nombre de buts devrait dépasser la barre des deux buts dans ce match. Quatre des six derniers matches de la Belgique se sont terminés avec plus de 2,5 buts. Les troupes de van Bommel ont encaissé lors de cinq de leurs six derniers matches, avec sept buts concédés durant cette série.

En Ligue des Nations, la Turquie encaisse en moyenne 2,5 buts par match. Sur leurs cinq dernières rencontres, les Étoiles Croissantes ont encaissé 10 buts au total, soulignant leur vulnérabilité défensive. Deux de leurs trois derniers matches ont vu le nombre de buts dépasser deux, ce à quoi nous nous attendons vendredi.

Le bilan des confrontations directes soutient également l'angle des buts, avec cinq des neuf rencontres ayant produit au moins trois buts.

Pronostic 2 : Belgique vs Turquie : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,68 sur Betclic

Les hôtes pour s'imposer face à la Turquie

La Belgique n'a subi que deux défaites lors de ses 21 derniers matches. L'une est survenue face aux champions du monde en titre, l'Espagne, tandis que l'autre est leur récente défaite face à la France. La Belgique reste invaincue lors de ses six derniers matches à domicile, avec cinq victoires et un nul durant cette série.

La Turquie traverse une légère période de difficulté, ayant perdu quatre de ses cinq derniers matches. Les hommes de Vincenzo Montella risquent d'éprouver de grandes difficultés à contenir les assauts belges, d'autant plus que leur arrière-garde manque de sérénité sur les récentes sorties.

Face à une défense turque perméable, le secteur offensif des Diables Rouges devrait faire la différence. La menace viendra principalement de la puissance de Romelu Lukaku ou de la forme de Charles De Ketelaere, très actif sur le front de l'attaque. Couvrir la réussite de l'un ou l'autre des deux attaquants constitue ainsi une option particulièrement sûre pour ce match.

Pronostic 3 : Belgique vs Turquie : Double chance buteur - R. Lukaku / C. De Ketelaere marque à la cote de 1,84 sur Betclic

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