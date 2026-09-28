Pronostic Belgique vs France 28/09/2026 : les Bleus retrouvent le chemin de la victoire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Bleus l'emportent une nouvelle fois. La rencontre de lundi soir voit deux nouveaux sélectionneurs s'affronter à Bruxelles, la France conservant une emprise historique solide sur cette confrontation.

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Les meilleurs paris pour Belgique vs France

Victoire de la France à la cote de 1,85 sur Unibet

Les 2 équipes marquent & plus de 2,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

Total de buts de la France - plus de 1,5 but à la cote de 1,77 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Belgique 1-2 France

Pronostic des buteurs : Belgique - Lukaku ; France - Mbappé, Dembélé

La Belgique reçoit la France au stade Roi Baudouin ce lundi, à l'occasion de la 2e journée du groupe A1 de la Ligue des Nations 2026/27. Les deux équipes avaient entamé leur campagne à l'extérieur vendredi.

La Belgique s'était déplacée à Rome pour affronter l'Italie. De son côté, la France s'était rendue à Kocaeli pour jouer contre la Turquie. Chaque sélection dispute donc son deuxième match seulement trois jours plus tard.

Mark van Bommel dirige la Belgique pour sa toute première série de matchs. Il a succédé à Rudi Garcia après une élimination en quart de finale de Coupe du monde. L'Espagne avait remporté ce match 2-1 grâce à un but tardif de Mikel Merino. Les Belges avaient auparavant battu les États-Unis 4-1 et le Sénégal 3-2.

Thibaut Courtois est absent d'un commun accord, et Jérémy Doku est blessé. Youri Tielemans porte le brassard de capitaine.

Zinedine Zidane dispute son deuxième match à la tête des Bleus. La France avait terminé quatrième en Amérique du Nord après une défaite 2-0 contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Les Français s'étaient ensuite inclinés 6-4 face à l'Angleterre. Kylian Mbappé conserve le brassard de capitaine, tandis que Michael Olise, dans une forme étincelante, devrait être titulaire.

Les effectifs probables pour Belgique vs France

Composition attendue de la Belgique : Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana

Composition attendue de la France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé

Les Bleus dominent cette confrontation depuis des années

La France a dominé cette confrontation à l'époque moderne, remportant 7 de ses 10 dernières rencontres face à la Belgique, pour une seule défaite. Les Bleus ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, le seul autre s'étant soldé par un match nul 1-1.

Leurs confrontations sur la plus grande scène n'ont tourné que dans un seul sens. La France avait remporté sa demi-finale de Coupe du monde 2018 à Saint-Pétersbourg sur le score étroit de 1-0. Les Bleus avaient reproduit ce même score face aux Belges en huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Alors que la France entame une nouvelle ère sous Zinedine Zidane, la Belgique traverse une reconstruction encore plus profonde avec Mark van Bommel. Ce mois-ci, les Belges sont également privés de Thibaut Courtois et de Jeremy Doku. Cela affecte les deux extrémités du terrain pour la sélection nationale.

Avec une probabilité implicite de 54,1 %, miser sur la victoire de la France représente le meilleur rapport valeur de nos pronostics Belgique vs France. Les visiteurs ont par ailleurs remporté sept de leurs dix dernières confrontations avec leurs voisins proches.

Pronostic 1 Belgique vs France : Victoire de la France à la cote de 1,85 sur Unibet

Un été chaotique pour les Diables Rouges

Les Belges ont été impliqués dans de nombreux matchs chaotiques en 2026. Les deux équipes ont marqué lors de 4 de leurs 5 derniers matchs. Ce même nombre de rencontres a également compté 3 buts ou plus.

Leur bilan défensif laisse fortement à désirer. Les Diables Rouges n'ont pas gardé leur cage inviolée lors de leurs 4 derniers matchs. Ils ont également encaissé face à des sélections comme la Nouvelle-Zélande et l'Égypte lors de leurs matchs de préparation à la Coupe du monde.

Les adversaires de la Belgique ce lundi soir disposent d'une puissance de feu considérable. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise comptent parmi les attaquants les plus redoutés du football mondial actuellement. Bien que leurs 4 dernières confrontations directes aient compté 2 buts ou moins, les conditions sont réunies pour un match plus ouvert lundi.

Pronostic 2 Belgique vs France : Les 2 équipes marquent & plus de 2,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

De la valeur sur les buts des hommes de Zidane

Les Français ont inscrit au moins 2 buts lors de 6 de leurs 8 derniers matchs. Ils ont infligé 10 buts à l'Irak, à la Norvège et au Sénégal lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Belgique représente l'adversaire idéal pour les Bleus en ce moment. Les Diables Rouges sont loin d'être solides défensivement, n'ayant pas gardé leur cage inviolée lors de leurs 4 derniers matchs. Mark van Bommel doit également composer sans son gardien numéro un, Thibaut Courtois, pour cette trêve de Ligue des Nations.

Le match de lundi intervient après un enchaînement rapide de seulement trois jours à la suite du déplacement de la Belgique en Italie. Les organismes seront sans doute lourds à Bruxelles. À une probabilité implicite de 56,50 %, la cote semble sous-estimer le rythme de buts récent de la France.

Pronostic 3 Belgique vs France : Total de buts de la France - plus de 1,5 but à la cote de 1,77 sur Unibet

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