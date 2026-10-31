Pronostic Bayern Munich vs Borussia Dortmund 31/10/2026 : les hôtes visent une nouvelle victoire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Bayern Munich s'impose de justesse dans ce choc, à domicile, pour creuser l'écart en tête du championnat.

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Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs Borussia Dortmund

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Premier buteur - Harry Kane à la cote de 3,65 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund

Pronostic des buteurs : Bayern Munich - Harry Kane, Michael Olise ; Borussia Dortmund - Serhou Guirassy

Après deux nuls inattendus en Bundesliga, le Bayern Munich a retrouvé la tête du classement le week-end dernier. Les Bavarois ont pris le dessus sur Fribourg à l'extérieur, s'imposant 3-1. Ce résultat a permis au Bayern de creuser un écart de trois points sur la troisième et la quatrième place du championnat.

Leur prochaine mission consiste à infliger le même sort au Borussia Dortmund, leur plus proche rival en championnat ces dernières années. Vincent Kompany traverse des problèmes de santé personnels, et il pourrait ne pas être disponible sur le banc avant la prochaine trêve internationale.

Son adjoint, Aaron Danks, devrait superviser ce choc décisif ce week-end. Après leur victoire en semaine en DFB-Pokal, ils espèrent enchaîner avec un nouveau résultat positif.

Dortmund a suivi le rythme du Bayern cette saison et aborde cette rencontre à égalité de points. Les Marsupiaux auraient pu être en tête du classement s'ils n'avaient pas concédé deux matchs nuls consécutifs juste après la dernière trêve internationale. Les hommes de Niko Kovac ont subi une défaite en Ligue des Champions, mais la tendance est globalement positive depuis.

Le BVB a eu besoin d'un but à la 93e minute pour se défaire de Werder Brême en DFB-Pokal cette semaine. Ce résultat devrait les inspirer pour livrer leur meilleure prestation à l'Allianz Arena ce week-end. Après avoir vu Arsenal contenir le Bayern à domicile, les visiteurs seront confiants quant à leur capacité à créer la surprise ici.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Composition attendue du Bayern Munich : Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Brown, Laimer, Bischof, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Composition attendue du Borussia Dortmund : Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Beier, Sabitzer, Chukwumeka, Guirassy

Le solide bilan à domicile du Bayern complique la tâche de Dortmund

Le Bayern a montré des signes de vulnérabilité cette saison, notamment en championnat face à Augsbourg et Schalke. Si cela peut encourager les visiteurs, les hôtes doivent rester confiants, eux qui affichent un bilan parfait à domicile cette saison. Les Bavarois restent invaincus en Bundesliga cette saison, et ils entendent bien le rester après cette rencontre.

Dortmund se porte également bien, restant invaincu lors de ses sept sorties en championnat. Les Jaune et Noir enchaînent trois victoires toutes compétitions confondues, mais ils sortaient auparavant d'une série de trois matchs sans victoire. Die Schwarzgelben n'ont pas beaucoup brillé face au Bayern ces derniers temps.

Die Roten restent invaincus lors des cinq dernières confrontations directes, avec trois victoires sur cette période. Les hommes de Kompany ont remporté les trois derniers face-à-face, y compris le doublé en championnat la saison dernière. Sur les dix dernières confrontations à l'Allianz Arena, Dortmund n'a remporté qu'une seule rencontre contre huit pour les hôtes. Cela fait du Bayern l'option la plus solide à domicile.

Pronostic 1 Bayern Munich vs Borussia Dortmund : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern Munich & oui à la cote de 2,01 sur Winamax

Dortmund capable de tenir bon le temps d'une mi-temps

Si les locaux devraient décrocher les trois points au terme des 90 minutes, Dortmund devrait tout de même connaître quelques satisfactions dans cette rencontre. Les visiteurs n'ont été menés à la mi-temps qu'une seule fois lors de leurs sept matchs de Bundesliga cette saison. Ils se sentiront donc capables de mettre les hôtes en difficulté, au moins sur une période.

Le Bayern a dominé tout au long de la campagne. Les Bavarois n'ont perdu qu'une seule mi-temps en championnat, face à Augsbourg, lors d'un match qui s'est terminé 2-2. Les hommes de Kovac s'en inspireront, sachant que les hôtes ne sont pas invincibles.

Dortmund a causé sa part de dégâts au champion d'Allemagne au fil des confrontations directes récentes. Le BVB a remporté au moins une mi-temps lors de quatre des cinq dernières confrontations. Les deux dernières rencontres ont vu Dortmund s'imposer sur une période, un pari qui pourrait valoir le coup ce week-end.

Pronostic 2 Bayern Munich vs Borussia Dortmund : Borussia Dortmund à gagner une mi-temps - oui à la cote de 3,00 sur Winamax

Le Bayern dispose de nombreuses solutions offensives

En tant qu'équipe la plus prolifique de Bundesliga, plusieurs joueurs peuvent faire la différence devant le but. Avec 25 buts en sept matchs, les Bavarois affichent une moyenne de 3,57 buts par 90 minutes en championnat. Ils comptent dix buteurs différents, Michael Olise menant la danse avec six réalisations.

Harry Kane, tout juste sacré Ballon d'Or, le suit de près avec quatre buts. À eux deux, ils représentent 40% des buts du club en Bundesliga. Kane a décroché la récompense individuelle la plus prestigieuse du football cette semaine.

S'il n'a pas marqué le week-end dernier, il a inscrit quatre buts lors de ses trois matchs précédents, avec trois passes décisives à son actif. Deux de ces rencontres ont vu le capitaine anglais ouvrir le score et inscrire le premier but du match. Kane avait ouvert le score lors du match correspondant la saison dernière et inscrit un doublé lors du match retour, ce qui explique pourquoi il vaut le coup de miser sur lui pour marquer en premier.

Pronostic 3 Bayern Munich vs Borussia Dortmund : Premier buteur - Harry Kane à la cote de 3,65 sur Winamax

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