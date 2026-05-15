Pronostic Barcelone vs Real Betis 17/05/2026 : victoire à domicile et des buts des deux côtés

En conséquence, nous nous attendons à une rencontre spectaculaire. Toutefois, les Blaugranas auront à cœur de préserver leur invincibilité totale à domicile au Camp Nou.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Betis

Victoire de Barcelone & les deux équipes marquent à une cote de 2,85 chez Winamax

Plus de 1,5 buts en 1re mi-temps à une cote de 2,15 chez Winamax

Antony buteur à tout moment à une cote de 4,20 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Real Betis

Pronostic des buteurs : Barcelone – Lewandowski, Rashford, Olmo ; Real Betis – Antony

Barcelone conclut sa campagne à domicile en Liga 2025/26 face au Real Betis, actuel cinquième, ce dimanche soir.

Les champions d'Espagne se sont inclinés 1-0 à Alavés mercredi soir, prouvant qu'ils ne sont pas invincibles. Le Barça a été battu par un simple manque de motivation face à des locaux désespérés par la course au maintien. Les hommes de Hansi Flick comptent 14 points d'avance sur le Real Madrid. Pour beaucoup, l'esprit est déjà tourné vers la préparation physique pour la Coupe du monde cet été.

Le Barça s'est montré efficace récemment, ouvrant le score lors de six de ses sept derniers matchs. Ils devraient toutefois composer sans le prodige Lamine Yamal, touché à la cuisse. Fermín López et Frenkie de Jong, légèrement blessés, passeront des tests de dernière minute.

De son côté, le Real Betis a réalisé une superbe saison pour s'adjuger la cinquième place et garantir l'Europa League en 2026/27. S'ils ont parfois manqué de tranchant pour bousculer l'Atlético de Madrid ou Villarreal pour le Top 4, leur régularité est à souligner.

Leur point faible reste leurs déplacements : ils ne récoltent que 1,33 point par match à l'extérieur contre 1,83 à domicile. Le buteur vedette Cucho Hernández est suspendu, tout comme le défenseur central Diego Llorente.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Betis

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, Koundé, Cortes, Cubarsí, Casado, Bernal, Olmo, Bardghji, Rashford, Lewandowski.

Composition attendue de Real Betis : Valles, Bellerín, Firpo, Gómez, Natan, Amrabat, Fornals, Antony, Ezzalzouli, Lo Celso, Hernández.

Parier sur l'invincibilité du Barça au Camp Nou

Les champions de Liga ont remporté tous leurs matchs de championnat devant leur public cette saison. À l'inverse, le Betis n'a gagné que deux de ses 31 dernières confrontations face au Barça.

Le pari "victoire de Flick et les deux équipes marquent" affiche une probabilité statistique de 43,48 %. C’est, selon nous, la plus grosse "value" de nos pronostics. Si le Barça ne concède que 0,50 but par match à domicile, il a largement surperformé ses xGA (0,87).

Le "Both Teams to Score" (BTTS) s'est vérifié dans 78 % des déplacements du Betis. Même sans Hernández, les Andalous ont les armes pour bousculer une arrière-garde catalane potentiellement déconcentrée.

Pronostic 1 Barcelone vs Real Betis : Barcelone gagne & les deux équipes marquent à 2,85 chez Winamax.

Des buts dès la première période selon les statistiques

Près de 57 % des buts inscrits lors des matchs du Real Betis surviennent en première mi-temps. Le Barça, de son côté, a trouvé le chemin des filets lors du premier acte dans 89 % de ses matchs à domicile cette saison.

En moyenne, les Blaugranas marquent 1,44 but avant la pause au Camp Nou. Le Betis tournant à 0,5 but marqué en première période à l'extérieur, voire au moins deux buts avant la mi-temps est un scénario très probable.

La probabilité estimée est de 54,05 %. Sans pression liée au résultat, les deux formations devraient proposer un football ouvert et offensif dès le coup d'envoi.

Pronostic 2 Barcelone vs Real Betis : Plus de 1,5 buts en 1ère mi-temps à 2,15 chez Winamax.

Antony pour combler l'absence de Cucho

Le meilleur buteur du Betis, Cucho Hernández, est suspendu. Si Cédric Bakambu ou Ezequiel Ávila pouvaient débuter, Antony semble être le mieux placé pour faire trembler les filets. Le Brésilien a inscrit 8 buts en 30 apparitions cette saison (26,67 % de strike rate).

On peut miser sur un but de l'ailier brésilien avec une probabilité de 21,05 %. Responsabilisé par l'absence du buteur titulaire, Antony voudra briller pour valider son ticket avec la Seleção pour le Mondial.

Pronostic 3 Barcelone vs Real Betis : Antony buteur à tout moment à 4,20 chez Winamax.

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