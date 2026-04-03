Pronostic Atlético Madrid vs Barcelone 04/04/2026 : les leaders en route pour une victoire capitale

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le match se débloque en seconde période, avec un but de Lamine Yamal pour une victoire catalane à l'extérieur.

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid vs Barcelone

Victoire du FC Barcelone à une cote de 2,15 sur Winamax

Lamine Yamal buteur à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Seconde période - Les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atlético Madrid 1-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Atlético Madrid – Antoine Griezmann ; Barcelone – Lamine Yamal, Fermín López

L'Atlético Madrid est bien parti pour finir dans le top 4 de la Liga, mais n'est plus dans la course au titre. La défaite 3-2 lors du derby au Santiago Bernabéu juste avant la trêve internationale n'a pas vraiment changé la donne pour leur saison.

Les coupes sont désormais la priorité de Diego Simeone. Les Colchoneros ont éliminé Tottenham (7-5 au cumulé) pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Ils ont également une finale de Coupe du Roi en ligne de mire ce mois-ci, après avoir écarté le Barça en demi-finale.

À l'inverse, c'est un match crucial pour le Barça, engagé dans un mano a mano avec le Real Madrid pour le titre. L'équipe de Hansi Flick reste sur cinq victoires consécutives en championnat. Ils se sont imposés sans briller (1-0) face au Rayo Vallecano lors de leur dernière sortie, après un carton 7-2 contre Newcastle en Ligue des champions.

Les effectifs probables pour Atlético Madrid vs Barcelone

Composition attendue d'Atlético Madrid : Musso, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Koke, Vargas, Baena, Griezmann, González, Álvarez.

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Bernal, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran.

Un surplus de motivation pour porter le Barça

Ces deux clubs vont se retrouver à deux reprises au cours de la prochaine quinzaine en Ligue des champions. Cela va incontestablement influencer l'approche de l'Atlético Madrid pour ce match. On s'attend à ce que Simeone laisse plusieurs titulaires au repos, l'échéance européenne étant clairement la priorité.

Le coach de l'Atleti est déjà privé de Marcos Llorente et Johnny Cardoso, suspendus. Il est également inquiet pour la forme physique de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios et Alexander Sorloth. Il y a peu de chances qu'un joueur qui n'est pas à 100 % soit aligné.

Barcelone alignera une équipe compétitive. Les Blaugranas ont remporté sept de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils auront profité de la trêve pour souffler, alors que la fatigue commençait à se faire sentir lors de leur dernier match de championnat.

Les visiteurs peuvent aussi s'appuyer sur leurs bonnes statistiques au Metropolitano, où ils ont gagné lors de quatre de leurs cinq derniers déplacements. La cote semble intéressante avec une probabilité de victoire estimée à 46,5 %.

Pronostic 1 Atlético Madrid vs Barcelone : Victoire du FC Barcelone à une cote de 2,15 sur Winamax

Yamal pour poursuivre sa série impressionnante

Le FC Barcelone a perdu Raphinha sur blessure, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences ce mois-ci. L'absence du Brésilien va probablement pousser le jeu catalan à se concentrer encore plus sur l'aile droite avec Lamine Yamal. L'adolescent pourrait également se charger des penaltys.

Cela ne devrait qu'accentuer la menace offensive du prodige de 18 ans. Yamal réalise déjà une saison exceptionnelle : il a marqué 14 fois en Liga, le meilleur total de sa jeune carrière.

L'ailier a trouvé le chemin des filets à 21 reprises toutes compétitions confondues pour le Barça cette saison. Il a inscrit six buts lors de ses sept dernières apparitions en club avant la trêve, incluant un triplé magistral contre Villarreal.

L'Atlético Madrid est souvent perçu comme fragile au poste de latéral gauche. C'est un point faible que Yamal peut certainement exploiter. Le pari "buteur à tout moment" est très tentant.

Pronostic 2 Atlético Madrid vs Barcelone : Lamine Yamal buteur à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Des buts de chaque côté après la pause

Même si le championnat n'est plus la priorité, Simeone dispose d'un banc solide. Pour les joueurs ne souffrant pas de pépins physiques, il pourrait préserver ses internationaux et les faire entrer en seconde période. L'Atleti voudra tout de même faire courir les stars du Barça et devrait se créer des occasions.

Les Rojiblancos marquent beaucoup en seconde période à domicile cette saison. 62 % de leurs buts à l'Estadio Metropolitano ont été inscrits après la mi-temps. Ils affichent une moyenne de 1,4 but par seconde période devant leur public en Liga.

De son côté, 54 % des buts du Barça en championnat cette saison ont été marqués après la pause. Ils avaient également marqué quatre fois après la 70e minute lors de leur dernière victoire 4-2 sur ce terrain.

Miser sur des buts des deux équipes en seconde période semble être une option judicieuse. Ce pari affiche une probabilité de réussite de 41,7 %.

Pronostic 3 Atlético Madrid vs Barcelone : Seconde période - Les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

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