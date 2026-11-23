Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Viktor Gyokeres et Eberechi Eze apportent leur contribution offensive dans une victoire solide d'Arsenal.

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Les meilleurs paris pour Arsenal vs Borussia Dortmund

1N2 & Les 2 équipes marquent - Arsenal & non à la cote de 2,30 sur Betclic

Buteur à tout moment - Eberechi Eze à la cote de 3,00 sur Betclic

Passes décisives - Viktor Gyokeres 1+ à la cote de 4,33 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Pronostic des buteurs : Arsenal - Eberechi Eze, Martin Odegaard

Arsenal a concédé le nul en Premier League pour seulement la deuxième fois cette saison samedi. Les Gunners n'étaient pas à leur meilleur niveau lors d'un match nul 2-2 contre Newcastle à St James' Park. Ils conservent néanmoins six points d'avance en tête du classement.

Les Londoniens réalisent également un bon parcours européen, avec 10 points pris lors de leurs quatre premières rencontres de Ligue des Champions. Une place dans le top 8 constitue l'objectif affiché. Le Borussia Dortmund vise le même but, après avoir remporté trois de ses quatre matchs européens jusqu'ici.

L'équipe de Niko Kovac trône aussi en tête de son championnat national. Felix Nmecha a marqué lors du succès 1-0 du BVB à l'extérieur face au Borussia Mönchengladbach ce week-end. Les Allemands restent invaincus cette saison en Bundesliga.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Borussia Dortmund

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres

Composition attendue du Borussia Dortmund : Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Bellingham, Beier, Silva

Une défense des Gunners toujours solide

Arsenal continue de défier la tendance générale à une époque où la Ligue des Champions produit beaucoup de buts. Alors que la plupart des autres grandes équipes marquent et encaissent abondamment, les Gunners peuvent compter sur une défense en béton.

La formation de Mikel Arteta n'a encaissé que trois buts dans la compétition cette saison, le meilleur total du tableau. Les Londoniens affichent aussi seulement 0,64 but encaissé par 90 minutes en Premier League cette saison. Ils n'ont concédé que 7,6 xG en championnat anglais, de loin la meilleure statistique.

Le Borussia Dortmund doit composer avec une incertitude autour de Serhou Guirassy pour cette rencontre. Le joueur de 30 ans a inscrit quatre des sept buts de son équipe en Ligue des Champions cette saison. Il n'a toutefois disputé que 34 minutes toutes compétitions confondues en novembre.

Avec des visiteurs potentiellement privés de leur principale menace offensive, l'arrière-garde d'Arsenal devrait être difficile à prendre en défaut. Miser sur une victoire des hôtes sans encaisser semble offrir de la valeur, avec une probabilité implicite de 44 %.

Pronostic 1 Arsenal vs Borussia Dortmund : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Arsenal & non à la cote de 1,97 sur Betclic

Un but d'Eze pour mener les siens à la victoire

Arsenal va avoir besoin de contributions offensives venues de tout le terrain s'il veut aller au bout en Europe cette saison. Les Gunners ne disposent pas d'un finisseur véritablement élite en attaque. Cependant, des joueurs comme Eze peuvent certainement contribuer à compenser ce manque.

Le joueur de 28 ans est le seul à avoir marqué plus d'une fois cette saison dans la compétition pour Arsenal. Eze a également ouvert le score dès la 33e minute à Newcastle samedi. N'ayant pas été appelé par l'Angleterre pendant la trêve internationale, il devrait aborder cette rencontre avec des jambes fraîches.

L'ancien joueur de Crystal Palace a tiré en moyenne 2,5 fois par match lors de cette édition de la Ligue des Champions. C'est une nette progression par rapport aux 1,1 tentative par match qu'il affichait lors de sa première campagne européenne. Miser sur un nouveau but d'Eze dans cette rencontre offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 33 %.

Pronostic 2 Arsenal vs Borussia Dortmund : Buteur à tout moment - Eberechi Eze à la cote de 3,00 sur Betclic

Gyokeres dans un rôle plus créatif en pointe

Bien qu'il n'ait débuté qu'une seule fois en Premier League cette saison, Gyokeres s'est montré bien plus présent en Europe. L'attaquant suédois a figuré dans le onze de départ lors de trois des quatre matchs de Ligue des Champions d'Arsenal. Il a de bonnes chances d'être titularisé à nouveau ici.

Malgré ce temps de jeu relativement limité, Gyokeres continue d'apporter des contributions positives. Il a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-1 d'Arsenal contre le Slavia Prague à la quatrième journée. Le joueur de 28 ans a également inscrit deux buts et délivré une passe décisive avec sa sélection pendant la dernière trêve internationale.

Gyokeres a endossé un rôle plus créatif cette saison, et il a notamment délivré une passe décisive contre le Bayern Munich en octobre. L'attaquant a été impliqué dans des buts lors de quatre de ses neuf dernières sorties, en club comme en sélection. Compte tenu de cette évolution, miser sur une passe décisive de l'attaquant d'Arsenal pourrait être le choix judicieux mardi soir.

Pronostic 3 Arsenal vs Borussia Dortmund : Passes décisives - Viktor Gyokeres 1+ à la cote de 4,33 sur Betclic

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