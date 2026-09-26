Pronostic Angleterre vs Espagne 26/09/2026 : la Roja pour dominer les hommes de Tuchel

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Roja s'impose face à des Lions diminués, dans une rencontre où les deux équipes devraient trouver le chemin des filets. Les deux formations ont marqué lors de 4 de leurs 5 dernières confrontations. Pourtant, la Roja arrive à Wembley forte d'une impressionnante série de 18 matches sans défaite.

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Les meilleurs paris pour Angleterre vs Espagne

Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 2,20 sur Unibet

Espagne (Remboursé si match nul) à la cote de 1,70 sur Unibet

Mikel Oyarzabal buteur à tout moment à la cote de 2,50 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 1-2 Espagne

Pronostic des buteurs : Angleterre - Kane ; Espagne - Oyarzabal, Yamal

L'Angleterre et l'Espagne ouvrent le groupe A3 de la Ligue des Nations 2026/27 avec une confrontation très attendue à Wembley samedi soir. Il s'agit de leur première rencontre depuis la finale de l'Euro 2024 à Berlin, que la Roja avait remportée 2-1.

L'Angleterre a finalement terminé troisième de la Coupe du monde 2026, un résultat solide compte tenu du parcours difficile des Anglais jusqu'aux phases finales. Malgré les critiques entourant les choix de Thomas Tuchel lors de la défaite face à l'Argentine, le technicien allemand a remporté quatre de ses cinq derniers matches à la tête de la sélection.

L'effectif de Tuchel a été décimé dans les jours précédant ce match face à l'Espagne. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford et Kobbie Mainoo ont tous déclaré forfait lundi. James Garner, d'Everton, et Morgan Gibbs-White, de Nottingham Forest, ont depuis été appelés en renfort.

La sélection espagnole de Luis de la Fuente débarque en championne du monde. Ferran Torres avait scellé une finale de Coupe du monde 2026 très disputée face à l'Argentine, en prolongation, en juillet dernier. De la Fuente a conservé l'ossature de cet effectif pour la Ligue des Nations.

Lamine Yamal, Rodri et Pedri figurent tous dans son groupe pour ce déplacement. Dean Huijsen fait son retour, et Fermin Lopez est lui aussi rappelé. Les Espagnols n'ont plus connu la défaite, toutes compétitions confondues, depuis juin 2025.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Espagne

Composition attendue de l'Angleterre : Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane

Composition attendue de l'Espagne : Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Une confrontation qui rime souvent avec buts des deux côtés

Cette affiche a tendance à produire des buts. 4 des 5 dernières confrontations ont vu les deux équipes marquer. Lors de ces 4 mêmes rencontres, tous les matches se sont également terminés avec 3 buts ou plus. Avec un taux de réussite de 80 % ces dernières années pour ce scénario, il est surprenant de pouvoir encore miser dessus avec une probabilité implicite de seulement 45 % samedi.

La seule exception remonte à 2015, lorsque les Espagnols avaient remporté un match amical 2-0. Les deux équipes possèdent indéniablement des attaques redoutables. Yamal et Williams sont dangereux sur les ailes pour les visiteurs, tandis que Harry Kane et Bukayo Saka représentent une menace offensive constante pour l'Angleterre.

Les deux équipes pressent haut et projettent leurs latéraux vers l'avant autant que possible. Il paraît difficile d'imaginer l'une des deux formations se contenter d'un jeu attentiste dans cette rencontre. D'autres occasions de décrocher des victoires en Ligue des Nations se présenteront dans les prochains jours en cas de défaite.

Pronostic 1 Angleterre vs Espagne : Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 2,20 sur Unibet

Miser sur les champions du monde avec une couverture

Les champions du monde espagnols restent invaincus depuis 18 matches. Ils ont passé le test le plus exigeant de leurs qualités face à Lionel Messi et l'Argentine en juillet. Le fait que de la Fuente ait maintenu sa confiance envers l'essentiel de son effectif sacré champion du monde en dit long.

En optant pour l'angle du Remboursé si match nul, notre mise reste couverte si l'Angleterre parvient à résister et à partager les points. Les absences de Rice, Palmer, Rashford, Mainoo et Tino Livramento auront cependant toutes un impact.

L'absence de Rice est la plus dommageable. L'Angleterre ne dispose d'aucune alternative capable d'assurer le rôle de milieu défensif devant la défense de la même manière naturelle que l'international d'Arsenal. En retirant le match nul de l'équation, le marché accorde à l'Espagne 58,80 % de chances de l'emporter. Pourtant, l'effectif affaibli de l'Angleterre laisse penser que ce pourcentage devrait sûrement être plus élevé. Il s'agit clairement du pari value de ce pronostic Angleterre vs Espagne ce week-end.

Pronostic 2 Angleterre vs Espagne : Espagne (Remboursé si match nul) à la cote de 1,70 sur Unibet

Oyarzabal se réserve pour les grands rendez-vous

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, est un homme des grandes occasions. Oyarzabal avait inscrit le but vainqueur à la 86e minute pour la Roja lors de la finale de l'Euro 2024 face à l'Angleterre. Il retrouve les Anglais samedi à Wembley.

Oyarzabal a inscrit 30 buts en 61 sélections avec l'Espagne. C'est un taux de réussite remarquable de près de 50 % pour un attaquant qui n'est pourtant pas réputé pour être un finisseur naturel.

Yamal et Williams jouent également un rôle important dans la création d'occasions, leur pressing agressif générant de nombreuses situations de tir pour Oyarzabal. Il n'a pas connu le meilleur début de saison en championnat, restant muet lors de 7 matches de Liga. Cependant, avec une probabilité implicite du marché de seulement 40 %, son bilan en sélection pourrait être sous-estimé.

Pronostic 3 Angleterre vs Espagne : Mikel Oyarzabal buteur à tout moment à la cote de 2,50 sur Unibet

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