Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un match nul se dessine, les Allemands étant encore en phase d'adaptation avec leur nouveau sélectionneur.

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Les meilleurs paris pour Allemagne vs Pays-Bas

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Total de buts & Les 2 équipes marquent - moins de 2,5 buts & oui à la cote de 7,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Allemagne 1-1 Pays-Bas

Pronostic des buteurs : Allemagne - Kai Havertz ; Pays-Bas - Donyell Malen

Force est de constater que l'Allemagne cherche encore ses marques sous les ordres de son nouveau sélectionneur Jurgen Klopp. Pour son premier match à la tête de la Mannschaft, il est passé à deux doigts de la victoire avant que Cody Gakpo n'égalise à la 92e minute. La déception ne s'est pas arrêtée là, puisque la Grèce a ensuite battu les Allemands 1-0 à Augsbourg.

Klopp a fini par décrocher sa première victoire à domicile face à la Serbie, avant de prendre un point en Grèce lors du match retour. Avec cette dernière rencontre de groupe à disputer, le destin de l'Allemagne reste incertain. Une victoire contre la Serbie associée à une défaite de la Grèce permettrait aux Allemands de revenir à égalité de points avec cette dernière. Les Hellènes termineraient néanmoins devant grâce à un meilleur historique des confrontations directes dans la compétition.

La Grèce est attendue victorieuse face à la Serbie lors de son dernier match, ce qui accroît la pression sur l'Allemagne avant cette rencontre. Les hôtes doivent impérativement repartir avec les trois points lundi soir si elle veut sérieusement conserver ses chances de qualification depuis ce groupe.

Les Pays-Bas vivent eux aussi une nouvelle ère, sous la houlette de l'ancien milieu de terrain du Barça, Xavi. Le technicien espagnol enchaîne une série d'invincibilité lors de ses quatre premiers matchs à la tête des Oranje. Les visiteurs n'auraient même pas besoin de s'imposer à Berlin pour conserver la première place, à condition d'avoir battu les Hellènes d'ici là.

Un point ici pourrait suffire aux hommes de Xavi pour terminer en tête du groupe et ainsi hériter d'un tirage plus favorable en quarts de finale. Ils pourraient également peser lourd dans le sort réservé à l'Allemagne au coup de sifflet final.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Pays-Bas

Composition attendue de l'Allemagne : ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Karl, Wirtz, Scherhant, Havertz

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van de Ven, van Hecke, J. Timber, Veerman, Q. Timber, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Deux attaques efficaces face au but

Malgré la richesse de son effectif, l'Allemagne peine à trouver sa fluidité offensive. On l'a vue inscrire sept buts lors de son entrée en lice en Coupe du monde face à Curaçao, mais depuis, la Mannschaft a été plutôt terne. Sur ses sept matchs suivants, en excluant la rencontre de vendredi contre la Serbie, elle n'a marqué plus d'un but qu'à deux reprises.

Les Allemands ont inscrit sept buts en autant de matchs, soit une moyenne d'à peine un but par rencontre. Défensivement, ils n'ont pas non plus encaissé beaucoup, avec six buts concédés sur cette période. Les Pays-Bas, de leur côté, ont pris l'habitude de marquer en abondance.

Les Oranje ont inscrit au moins deux buts lors de chacune de leurs trois dernières sorties, à l'exception de leur match de vendredi contre la Grèce. Les visiteurs ont vu les deux équipes marquer lors de leurs neuf dernières rencontres internationales consécutives. De plus, sept des huit dernières confrontations directes entre l'Allemagne et les Pays-Bas ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets.

Pronostic 1 Allemagne vs Pays-Bas : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,50 sur Unibet

Le match nul, un scénario familier dans cette confrontation

Au coup d'envoi de cette rencontre, les Pays-Bas sauront déjà précisément où ils en sont dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Xavi pourrait encore avoir besoin d'au moins un point pour assurer la première place du groupe, selon les autres résultats. Il pourrait toutefois être tenté de faire un peu tourner son effectif à Berlin.

Les hôtes auront confiance en leurs chances d'obtenir un résultat ici, d'autant qu'ils sont passés tout près de la victoire à Amsterdam lors de la précédente trêve. Cela dit, une seule victoire en six sorties n'a rien de rassurant. L'Allemagne a déjà concédé deux matchs nuls en Ligue des Nations cette saison, ce qui laisse penser qu'un nouveau partage des points est possible ici.

Les visiteurs ont eux aussi vu 50 % de leurs matchs de Ligue des Nations se terminer sur un match nul cette saison, en excluant leur dernière rencontre. L'historique entre ces deux nations renforce cette hypothèse, avec trois des cinq dernières confrontations soldées par un match nul. Deux de ces partages se sont terminés 1-1, un scénario vers lequel nous penchons pour cette rencontre.

Pronostic 2 Allemagne vs Pays-Bas : 1N2 - match nul à la cote de 3,85 sur Unibet

Un match sous le signe de la prudence

Au vu de la qualité des joueurs disponibles des deux côtés, cette rencontre pourrait facilement laisser présager une avalanche de buts. Pourtant, les statistiques des deux équipes racontent une tout autre histoire. La vraie valeur se trouve du côté d'un nombre de buts limité, les deux défenses étant capables de contenir l'adversaire.

Les quatre premiers matchs de l'Allemagne en Ligue des Nations ont affiché une moyenne de 1,25 but par rencontre, toutes équipes confondues. Chacun des cinq derniers matchs de la Mannschaft, toutes compétitions confondues et hors déplacement en Serbie, s'est soldé par deux buts ou moins. Deux des cinq dernières sorties des Pays-Bas, en dehors de leur choc face à la Grèce, se sont terminées avec moins de trois buts inscrits.

Par ailleurs, les deux plus récentes confrontations directes se sont achevées avec un total de buts inférieur à trois. Trois des cinq dernières rencontres ont connu le même dénouement, ce qui nous pousse à miser sur une nouvelle confirmation de cette tendance.

Pronostic 3 Allemagne vs Pays-Bas : Total de buts & Les 2 équipes marquent - moins de 2,5 buts & oui à la cote de 7,00 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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