Pronostic Alaves vs Atletico Madrid 10/10/2026 : Baena pour frapper dans un match ouvert

Quelsont les opportunités lors de ce match de Liga ? Voici ce qu'il faut retenir pour ce match de Liga entre le 6ème du classement et le dauphin.

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Les meilleurs paris pour Alaves vs Atletico Madrid

1ère mi-temps - Match nul à la cote de 2,30 sur Unibet

Plus de 2,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

Alex Baena buteur à tout moment à la cote de 2,90 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Alaves 1-2 Atletico Madrid

Pronostic des buteurs : Alaves - Lucas Boye ; Atletico Madrid - Alex Baena, Jonathan David

L'Alaves a bien démarré la saison, récoltant 10 points lors de ses quatre premiers matchs. Lucas Boye, Toni Martinez et Mariano Diaz ont tous contribué offensivement pour la formation de Quique Sanchez Flores. Leur forme récente s'est toutefois dégradée, avec des défaites face au Racing Santander et à Valence. Ils ont ensuite concédé le match nul 0-0 à Bilbao.

La trajectoire de l'Atletico Madrid a suivi le chemin inverse. Les hommes de Diego Simeone ont conservé leur dynamique jusqu'à la trêve internationale. Les Rojiblancos ont remporté chacun de leurs trois derniers matchs de Liga, inscrivant neuf buts sur cette période. Ils se sont imposés 2-1 lors du derby face au Real Madrid lors de leur dernière sortie, avec des buts d'Alejandro Grimaldo et de Jonathan David.

Les effectifs probables pour Alaves vs Atletico Madrid

Composition attendue de l'Alaves : Sivera, Jonny, Valentini, Tenaglia, Rebbach, D. Suarez, Blanco, Ibañez, Perez, Boye, T. Martinez

Composition attendue de l'Atletico Madrid : Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Hjulmand, Llorente, Simeone, Baena, Kang-in, David

Une première période qui devrait se terminer sur un score nul

Les derniers matchs de l'Atletico Madrid ont suivi un schéma similaire, l'essentiel de l'action se produisant après la pause. Trois de leurs quatre dernières rencontres de championnat se sont soldées par un score vierge à la mi-temps. Un seul des 14 derniers buts inscrits lors de leurs matchs de Liga est tombé en première période.

Quatre des cinq derniers matchs de l'Atletico Madrid, y compris leur déplacement à Liverpool en Ligue des Champions, étaient à égalité à la pause. Cependant, aucune de ces rencontres ne s'est terminée sur un score nul.

Miser sur un match nul à la mi-temps semble intéressant, avec une probabilité implicite d'environ 43% chez les bookmakers. L'Alaves n'a pas encore encaissé de but en première période à domicile cette saison. La moitié de leurs matchs de championnat à Vitoria se sont achevés sur un score de 0-0 après 45 minutes.

Pronostic 1 Alaves vs Atletico Madrid : 1ère mi-temps - Match nul à la cote de 2,30 sur Unibet

Toute l'attention portée sur la seconde période

Malgré une première période qui pourrait être prudente, cette rencontre devrait finir par produire beaucoup d'action. L'Alaves a été menaçant offensivement cette saison, avec une moyenne de 1,57 but par match. Ce chiffre grimpe à 2,25 buts par 90 minutes à domicile.

Boye a inscrit quatre buts en quatre apparitions à domicile pour l'Alaves. L'équipe se classe sixième avec 10,0 xPTS (points attendus). Les hôtes présentent toutefois des fragilités défensives. Depuis la nomination de Sanchez Flores en mars, ils ont encaissé dans 74% de leurs matchs de championnat.

L'Atletico Madrid est encore en phase d'adaptation défensive cette saison. Chacune de leurs sept dernières rencontres s'est terminée avec plus de 2,5 buts. Miser sur une répétition de ce scénario présente de la valeur, avec une probabilité implicite de 55,6%.

Pronostic 2 Alaves vs Atletico Madrid : Plus de 2,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

La bonne forme de Baena pour continuer à Vitoria

Alex Baena a été l'un des éléments les plus en vue de l'Atletico cette saison. Il avait connu des difficultés lors de sa première campagne à l'Estadio Metropolitano et semblait ne pas avoir convaincu l'entraîneur Diego Simeone. C'est pourquoi il était surprenant de voir le joueur de 25 ans s'imposer comme titulaire avec l'Espagne lors de la Coupe du monde.

Un but et une passe décisive en sept apparitions dans cette compétition ont aidé l'ancien joueur de Villarreal à retrouver sa forme. Il a entamé la nouvelle saison plein de confiance, avec quatre buts en sept matchs de championnat. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en moins de 200 minutes de jeu avec l'Espagne pendant la trêve internationale.

Baena affiche également une moyenne de 2,1 tirs par match avec un taux de conversion de 26,7%. Il dispose de la liberté de se projeter vers l'avant et d'évoluer juste derrière l'attaquant par moments. Sa frappe de balle excellente en fait une menace sur les coups de pied arrêtés. Miser sur un but de l'international espagnol dans ce match séduit, avec une probabilité implicite d'environ 34,5% chez les bookmakers.

Pronostic 3 Alaves vs Atletico Madrid : Alex Baena buteur à tout moment à la cote de 2,90 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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