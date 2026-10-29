Les Lariani ont montré toute leur classe en battant des équipes comme Naples, Manchester United et plus récemment le Torino.

Marchés Como Cote Ligue des Champions : phase de ligue top 8 4,50 Ligue des Champions : meilleure équipe de Serie A en phase de ligue 3,25 Serie A : finir dans le top 4 1,50

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Como s'adapte rapidement aux exigences du football européen

La saison 2025/26 a été historique pour Como. Le club s'est non seulement qualifié pour l'Europe pour la première fois de son histoire, mais a également décroché sa place en Ligue des Champions lors de la dernière journée.

Malgré la charge supplémentaire des matches en semaine, les hommes de Cesc Fabregas ont bien débuté la nouvelle saison. Ils n'ont essuyé que deux défaites toutes compétitions confondues, pour huit victoires.

En Serie A, Como a inscrit 17 buts, soit cinq de plus qu'à la même période la saison dernière. Le club totalise également 20 points, soit quatre de plus qu'à l'issue des neuf premières journées de l'exercice précédent. Ces tendances précoces laissent penser que les parieurs devraient de nouveau considérer Como comme un sérieux candidat au top 4.

Avec un effectif plus étoffé à disposition, les Lariani paraissent compétitifs sur la scène européenne. Ils ont déjà battu le RB Leipzig et Manchester United sur le même score de 4-1, au Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Avec six points pris lors des trois premières journées de Ligue des Champions, Como est l'équipe italienne qui compte le plus de points dans la compétition. Des échéances favorables face à Lens et à l'AEK Athènes se profilent en novembre. Como pourrait donc être bien placé pour viser une surprenante place dans le top 8.

Des données positives qui laissent entrevoir un défi durable

La capacité à investir massivement et un style de jeu clair, basé sur la possession, ont permis à Como de s'imposer comme une nouvelle force du football italien. La saison dernière, le club affichait en moyenne 61,6 % de possession en Serie A. L'équipe de Fabregas avait également terminé la saison avec le plus grand nombre de clean sheets (19) et la troisième meilleure différence d'xG, à +28.

Cette saison, les chiffres confirment que Como reste l'une des meilleures équipes d'Italie. Même si le club n'a gardé sa cage inviolée qu'à deux reprises, cela s'explique par une tendance générale à davantage de buts en Serie A par rapport à la saison dernière.

Como continue d'exceller balle au pied et dans le dernier tiers du terrain. Les chiffres de possession sont quasiment identiques, à 61,7 %. Le club figure également parmi les mieux classés, avec 16,7 d'xG et une moyenne de 6,6 tirs cadrés par match.

Como a également maîtrisé ses rencontres de Ligue des Champions, sans jamais descendre sous les 50 % de possession. Le club se classe 13e, avec un total impressionnant de 6,4 d'xG sur trois matches. Dans le même temps, il n'a concédé que 2,9 d'xG, la troisième meilleure performance défensive selon les statistiques avancées.

Des tests plus difficiles arrivent, avec un déplacement chez le tenant du titre, l'Inter, en novembre en Serie A. Como affrontera également Barcelone et le PSG en Ligue des Champions en janvier.

Cependant, Como continue de dominer les équipes les plus faibles, ce qui le place dans une position solide sur les deux tableaux. En ce moment, le club offre de la valeur sur plusieurs marchés outright, tant en Italie qu'en Europe.

Jusqu'où l'équipe de Fabregas peut-elle aller cette saison ?

Como doit encore recevoir une Venezia en difficulté avant d'affronter l'Inter en Serie A. Avec également quelques rencontres européennes abordables à venir, les cotes pourraient se resserrer dans les semaines qui viennent. Cela laisse penser que c'est le moment de verrouiller de la valeur sur les Lariani.

Trois victoires supplémentaires en Ligue des Champions donneraient à l'équipe de Fabregas une réelle chance de terminer dans le top 8. Même les derniers matches face au PSG et à Barcelone pourraient offrir des occasions de prendre des points. Les deux grands favoris de la compétition pourraient tous deux avoir déjà validé leur qualification d'ici janvier.

Dans cette optique, Como offre de la valeur pour terminer dans le top 8, avec une probabilité implicite de 22 %. Le club peut également être soutenu pour être la meilleure équipe italienne de la phase de ligue, avec une probabilité implicite de 31 %. Cela ressemble à un pari judicieux, sachant que l'Inter a déjà été battu à deux reprises.

Après avoir investi 100 millions d'euros lors de la saison 2025/26, Como continue de progresser en Serie A. Au début de la saison dernière, les bookmakers plaçaient le club derrière l'Inter, la Juventus, Naples, l'AC Milan et l'Atalanta. Como ne se voyait accorder qu'une probabilité implicite de 20 % de terminer dans le top 4.

Après avoir dépassé les attentes, Como partait avec une cote légèrement plus courte pour atteindre la Ligue des Champions à l'aube de la saison 2026/27. Pourtant, en août encore, le club ne se voyait attribuer qu'une probabilité inférieure à 30 % de finir dans le top 4.

Son bon début de saison a fait chuter ces cotes, Como étant désormais favori pour terminer quatrième ou mieux. Au vu de sa forme actuelle, cette cote pourrait encore se resserrer.

Aux côtés de la Roma, l'équipe de Fabregas représente également l'un des principaux rivaux de l'Inter pour le Scudetto. Remporter le titre pourrait être un objectif trop ambitieux, surtout compte tenu de son engagement européen. Les Lariani sont en revanche bien placés pour terminer deuxièmes de Serie A derrière l'Inter, avec une probabilité implicite de 22 %.

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