Une grande première à La Cerámica, l'ancien El Madrigal. Voici nos pistes de paris pour ce match.

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Villarreal - PSG : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Encore une affiche inédite ? Oui, le Sous-marin jaune et le PSG ne se sont encore jamais affrontés en match officiel. Pour cette grande première, c'est même un choc des extrêmes qui se dessine, entre l'épouvantail de la compétition (3V-0N-0D) et des groguets (les « jaunes », en valencien) traînant pour l'heure à la 19e place (1V-0N-2D) de cette phase de ligue.

Inédites également, seront les compositions, car des deux côtés, l'infirmerie s'est récemment remplie. Luis Enrique se passe de Kvaratskhelia (croisés), Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes. Zabarnyi accompagnera donc Pacho dans l'axe, et Lucas Hernandez, si précieux face à Lamine Yamal, reste attendu à gauche. Côté amarillo, Gerard Moreno est forfait (muscle), et Foyth, Diatta et Akhomach très incertains. Pape Gueye, ancien de l'OM, retrouve en revanche le milieu après sa suspension en Liga.

Les deux équipes aiment chacune dicter leur tempo. Villarreal a beau avoir le ballon en Liga (60 % de possession), c'est surtout les erreurs en face que l'équipe guette : huit buts sur 28 après une perte adverse ! À surveiller pour Paris, qui se fait prendre en contre assez souvent, comme à Rennes ou face au Havre (six de ses 17 buts encaissés).

Nos pistes de paris pour Villarreal - PSG

Voici nos pistes de paris pour ce match :

Même sans quatre de ses cadres, Paris reste ultra-favori. Íñigo Pérez voit d'ailleurs en Paris un rodillo (un rouleau compresseur)... D'où une première piste, la « Victoire du PSG », à une cote logiquement modeste. S'il a encore marqué sept fois contre l'OL et Le Havre sans Dembélé ni Kvaratskhelia, on retiendra surtout que le PSG n'a pas encore perdu à l'extérieur en Ligue 1 ni en C1 (5V-2N).

Reste à savoir qui marquera, et le regard se tourne vers Ferran Torres, enfant de Foios et héros de la finale du Mondial. Certes, il reste muet depuis le 20 septembre (six matchs), après sept buts lors de ses six premières sorties. Mais ces buts sont souvent venus de ballons amenés du côté, comme à Marseille sur un centre de Doué, et c'est là que Villarreal souffre le plus (sept de ses 23 buts encaissés). C'est le sens du marché « Ferran Torres buteur », si tant est qu'il soit préféré à Mayulu en pointe.

Nous voyons mal, enfin, Paris garder une clean sheet. À La Cerámica, les groguets ont marqué à chaque sortie (huit buts), si l'on met de côté leurs deux dernières réceptions en Liga (Elche, Espanyol). Un seul but de leur part aurait donc du sens. Nous retenons le marché « 1-2 ou 1-3 ou 1-4 », pour lequel il faudrait un but de Villarreal (cité en premier, car il reçoit) et deux, trois ou quatre buts parisiens.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire du PSG 1,49 Neuf victoires de suite, invaincu à l'extérieur en Ligue 1 et en C1. Villarreal n'a gagné qu'un de ses cinq matchs de Liga à domicile. Ferran Torres buteur 1,85 Sept buts lors de ses six premiers matchs, malgré sa disette depuis. 1-2 ou 1-3 ou 1-4 3,60 Paris a encaissé lors de ses trois matchs de C1, mais un seul but dans six de ses dix victoires. Villarreal est resté muet lors de ses deux dernières réceptions en Liga.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du PSG. Vitinha, Neves et Fabián Ruiz, ménagés au Havre, devraient lui permettre de tenir le ballon au milieu, comme le souhaitait Pacho en conférence de presse.

Attention toutefois aux ballons perdus devant une charnière remaniée, car c'est ainsi que Mikautadze a fait mal à Liverpool et à Naples. Íñigo Pérez a d'ailleurs demandé aux siens d'oublier leurs complexes, sinon les Parisiens huelen el miedo (sentent la peur).

Avant de valider votre ticket, un œil sur les compositions (une heure avant le coup d'envoi) dira si Ferran Torres est bien aligné en pointe, plutôt que Mayulu.

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