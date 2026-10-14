D'autant que le grand PSG, tel qu'on le connaît, n'a jamais brillé dans la phase de ligue, préférant les automnes-hivers en pente douce, quitte à se faire peur et en passer par les barrages.

Ce que vous apporte le code BCG*** sur City - PSG

Admettons que vous misiez 20 € sur Manchester City - PSG et que votre pari perde. Avec le code BCG***, Betclic vous rembourse votre tout premier pari s'il finit perdant, dans la limite de 100 €.

Le remboursement prend la forme de « feebets » : des crédits de jeu à miser sur le site, dont les gains potentiels viennent grossir votre solde réel (celui que l'on peut retirer). Et si votre premier pari passe, tant mieux, vous encaissez simplement vos gains, et l'offre ne s'active pas.

L'inscription validée vous ouvre aussi cinq parties de Poker Spin&Rush, sans lien avec les paris sportifs.

Comme toute offre de bienvenue, celle-ci est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (à raison d'une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement).

Comment s'inscrire sur Betclic avec le code BCG***

Création du compte : sur le site ou l'application Betclic, cliquez sur « S'inscrire » et renseignez vos nom, prénom, date de naissance et adresse, tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité. Code promo : saisissez BCG*** dans le champ prévu à cet effet, avant de valider le formulaire. Sans lui, l'offre ne s'applique pas. Premier dépôt : créditez votre compte (10 € minimum) par carte bancaire ou un autre moyen de paiement accepté. Validation : transmettez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible. Premier pari : misez sur Manchester City - PSG avant le coup d'envoi (mercredi, 21h), sur le marché de votre choix. S'il est perdant, Betclic vous crédite jusqu'à 100 € de feebets.

Pour rejoindre directement le formulaire d'inscription, le code promo Betclic vous mène à la page officielle de l'opérateur, sur le site comme sur l'application mobile.

Manchester City - Paris Saint-Germain : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Avant ce match, les deux clubs comptent trois points. Ils n'auront guère le temps de souffler, puisque Paris reçoit le Barça dès mardi prochain (20 octobre), City accueillera l'AEK Athènes. Au sifflet de ce match à enjeu comptable, l'Allemand Sven Jablonski, qui officiait déjà lors du revers de City à Bodø/Glimt en janvier dernier (3-1, avec l'exclusion de Rodri).

Pour l'occasion, les deux entraîneurs disposent d'un groupe quasi complet. Maresca ne déplore aucun absent. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma retrouvera le club qui l'avait poussé vers la sortie il y a un peu plus d'un an. Côté parisien, seul Senny Mayulu (cuisse) manque à l'appel. Ménagés samedi contre Le Mans, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes font leur retour.

Le PSG ne s'est encore jamais imposé dans l'antre des Skyblues. En quatre visites à Manchester, il a concédé trois défaites et un nul (0-0 en Coupe UEFA, en 2008), à l'image de la demi-finale retour de 2021 (2-0, doublé de Riyad Mahrez). Le dernier duel a pourtant souri aux Parisiens, au Parc des Princes (4-2 en janvier 2025, après avoir été menés 0-2).

Nos pistes de paris pour City - PSG

S'il est difficile de faire émerger un favori évident, voici nos pistes de pronos pour ce match :

Les duels européens entre les deux clubs ont rarement accouché d'un nul (un seul en sept rencontres de C1), et souvent de buts en pagaille (au moins trois dans quatre d'entre eux, dont le 4-2 de 2025). Notre préférence ira donc en premier au marché « Plus de 2,5 buts, les deux équipes marquent et City ou PSG gagne ». Concrètement, il faut au moins trois buts, au moins un de chaque côté et un vainqueur (un 2-1 ou un 3-1, dans un sens comme dans l'autre).

Côté mancunien, la question du buteur se pose à peine. Erling Haaland reste sur huit buts en huit matchs, et n'est plus qu'à une unité de détrôner Sergio Agüero au rang de meilleur buteur de l'histoire de City en C1 (36 buts chacun). Six de ses huit buts sont nés d'un centre, notamment depuis le couloir gauche (deux offrandes de Joško Gvardiol), celui où Jérémy Doku a fait des misères à Liverpool dimanche. Le marché « Haaland buteur », le moins risqué des trois, est donc logiquement le moins bien payé.

Côté parisien, Ferran Torres est à suivre. Épatant contre le Slovan Bratislava (triplé), il sait mordre aussi bien dans la profondeur (comme à Rennes) qu'au premier poteau (trois buts sur centre). City se fait parfois surprendre dans son dos, comme sur le premier but de Sunderland lors du 5-3 de septembre. Le marché « Ferran Torres buteur » sera donc notre troisième piste, plus spéculative. Un départ sur le banc ne condamnerait pas du tout le pari, El Tiburón (le requin) comptant déjà trois buts en sortie de banc cette saison.

Pari Cote Pourquoi ? Plus de 2,5 buts, les deux équipes marquent et City ou PSG gagne 1,96 City et Paris ont marqué lors de leurs huit matchs officiels. Ferran Torres buteur 2,55 Sept buts en huit matchs, dont trois en sortie de banc. Retrouve son ancien club. Haaland buteur 1,80 Huit buts en huit matchs, dont six nés d'un centre. Paris a concédé la moitié de ses buts sur son flanc droit.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Manchester City. À l'Etihad, les Cityzens n'ont perdu qu'un seul de leurs 25 derniers matchs de poule ou de phase de ligue. On se rappellera, en outre, que le PSG de Luis Enrique n'a jamais brillé contre les clubs anglais à l'automne (un naufrage tactique 4-1 à Newcastle en 2023, puis un 2-0 à Arsenal en 2024).

Et comme évoqué plus tôt, le PSG ne paie pas de mine lors de la phase de ligue : 15e en 2024-25, puis 11e la saison passée. On peut donc s'attendre raisonnablement à la même tendance. Les choses seront sans doute différentes au printemps, quand viendront les matchs couperets où les Parisiens se sont montrés intraitables ces deux dernières saisons.

Les compositions, connues une heure avant le coup d'envoi, diront si Ferran Torres et Jérémy Doku débutent la rencontre, deux informations précieuses pour nos pistes.

+