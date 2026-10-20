À domicile, Paris part (très) légèrement favori face à un Barça plus offensif que jamais, mais bien obligé de bricoler en défense. Voici nos idées de paris pour ce match de prestige.

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Imaginons que vous misiez sur la victoire du PSG et que le Barça s'impose. Si vous vous inscrivez avec le code BCG***, Betclic vous offre un filet de sécurité : il rembourse votre tout premier pari s'il finit perdant, dans la limite de 100 €.

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Paris Saint-Germain - FC Barcelone : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Finale rêvée avant l'heure, ce Paris - Barcelone sera pour le coup un match à enjeu comptable. Entre les deux leaders à six points chacun, et à la même différence de buts (+7), le vainqueur prendra ou gardera les commandes de la phase de ligue. Nul doute que les deux équipes ont aussi un œil sur dimanche : le Barça reçoit le Real Madrid pour le Clásico, tandis que Paris accueille Lyon, qui l'avait battu en avril au Parc (1-2).

Ces deux derniers jours, Hansi Flick a vu sa tâche se compliquer avec une poignée d'absents en défense. Jules Koundé (entorse à la cheville) et Eric García (cuisse), blessés lors de la large victoire sur le Betis (2-5), rejoignent à l'infirmerie Andreas Christensen et Roony Bardghji. Pau Cubarsí reste le seul central de métier pleinement apte, du moins le mieux rodé au piège du hors-jeu, le schéma défensif de prédilection.

Côté parisien, Nuno Mendes (cuisse) manquera plusieurs semaines, laissant le choix ouvert entre Lucas Hernandez et Lucas Digne pour tenter de limiter l'influence de Lamine Yamal.

Le PSG a remporté les deux derniers duels, chaque fois en Catalogne. Il y eut le 4-1 du quart retour en avril 2024, puis le 2-1 arraché l'an dernier à Montjuïc par une équipe B (sur un but de Gonçalo Ramos à la 90e). L'Anglais Michael Oliver, qui dirigeait déjà cette soirée, sera de nouveau au sifflet.

Nos pistes de paris pour PSG - FC Barcelone

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Et si la fraîcheur faisait pencher la balance du côté parisien ? Luis Enrique a en effet pu ménager ses cadres samedi à Strasbourg : Hakimi, Vitinha, Doué et Dembélé ont débuté sur le banc au coup d'envoi, Marquinhos est même resté à Paris. Hansi Flick ne peut pas en dire de même, à l'image d'un Yamal actif 70 minutes ce samedi face au Bétis. C'est le sens de notre première piste, la « Victoire du PSG ». Cote forcément faible, qui rappelle tout le mal que les bookmakers ont à départager les deux équipes.

Notre deuxième idée tient au marché « PSG et les deux équipes marquent ». Concrètement, il faudrait une victoire parisienne et au moins un but catalan. Un 2-1 ou un 3-2 valideraient donc le ticket, un 2-0 non. Difficile en effet d'imaginer un match sans but du Barça, alors qu'il tourne à près de 4,5 buts par match… L'histoire de cette rivalité va dans ce sens, puisque les deux équipes ont marqué dans treize de leurs quinze confrontations en C1. Seuls le 2-0 barcelonais de 2015 et le 4-0 parisien de 2017, prélude à la remontada, font exception.

On pourrait même pousser l'idée de sorte à avoir un pari « PSG et but de Dembélé ». Un marché qui reposerait sur une victoire parisienne et un but de l'ancien Blaugrana (2013-2017). Samedi, une demi-heure lui a suffi pour marquer – et faire marquer – à Strasbourg. Mieux vaut cependant ne pas compter sur un penalty pour le valider, Paris n'en ayant transformé qu'un sur quatre cette saison.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire du PSG 2,25 Six victoires de rang, dont une leçon de foot à l'Etihad (2-4). Un effectif plus frais, face à un Barça privé de Koundé, Eric García et Christensen. PSG et les deux équipes marquent 2,82 Le Barça a marqué lors de ses onze matchs officiels. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets dans 13 des 15 confrontations en C1. PSG et but de Dembélé 3,45 Impliqué dans cinq des treize derniers buts parisiens. Buteur contre son ancien club au Parc en avril 2024.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du PSG. Au jeu des « deuxièmes ballons », clé du match selon nous, nous estimons le milieu parisien (Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves) capable de prendre l'ascendant sur le milieu catalan (Pedri, Frenkie de Jong ou Rodri). Cela dit, privé de Nuno Mendes, Luis Enrique devra sortir de son chapeau la bonne formule pour limiter l'influence de Lamine Yamal, qui a encore fait étalage ce samedi de sa vista… et de sa malice. Comme l'a rappelé Vitinha en conférence de presse, la meilleure défense consistera aussi pour Paris à confisquer le ballon. Pensez enfin à consulter les compositions, une heure avant le coup d'envoi. Le choix de Luis Enrique dans le couloir gauche (Digne ou Hernandez) et la titularisation de Raphinha méritent un coup d'œil. Quant au code BCG***, il couvre votre premier pari en cas d'échec, jusqu'à 100 € en feebets.

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