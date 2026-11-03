Battus par le Sporting puis à Bruges sans marquer le moindre but, les Sang et Or reçoivent une équipe qui en a déjà inscrit dix en trois matchs. Voici nos pistes de paris pour ce match.

Votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € en feebets avec le code BCG***

Mettons que vous misez 20 € sur la victoire de Lens. Côme arrache le nul et rend votre pari perdant. Mise perdue ? Pas si vous vous êtes inscrit avec le code BCG*** avant ce tout premier pari.

Grâce à ce code, Betclic vous rend vos 20 € en « feebets », c'est-à-dire des crédits de jeu à rejouer. Le plafond est fixé à 100 €.

L'inscription validée vous ouvre aussi cinq parties de Poker Spin&Rush, de quoi découvrir les tables de l'opérateur via son format de poker express à trois joueurs.

Comme toute offre de bienvenue, celle-ci est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement).

S'inscrire sur Betclic et activer le code BCG***

Création du compte : sur le site ou l'application Betclic, cliquez sur « S'inscrire » et renseignez vos nom, prénom, date de naissance et adresse, à l'identique de votre pièce d'identité. Code promo : saisissez BCG*** dans le champ dédié avant de valider le formulaire. Oublié à ce stade, il ne pourra plus être ajouté. Premier dépôt : créditez votre compte (10 € minimum) par carte bancaire ou un autre moyen de paiement accepté. Validation : transmettez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible. Premier pari : misez sur Lens - Côme avant le coup d'envoi (mercredi, 21h). S'il est perdant, Betclic vous crédite jusqu'à 100 € de feebets.

Plus simple encore, le code promo Betclic vous mène directement au formulaire d'inscription.

Lens - Côme : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Ni Lens ni Côme n'a intérêt à se contenter d'un nul. Vingt-septième avant cette journée (1V-0N-2D), le Racing doit encore aller à Leipzig et à Liverpool, et recevoir Manchester City. Côme (9e, 2V-0N-1D) est tout près du top 8, mais il lui reste le Betis, le PSG et le Barça.

Et comme les deux clubs ne se sont jamais affrontés, aucun précédent ne peut guider votre pari. On sait cependant que la liste des blessés est plus longue côté italien (Kean, Diao, Jesús Rodríguez, Addai, et Chalobah incertain), quoique ce fut sans Kean, Diao, Rodríguez ni Chalobah que Côme a étrillé Manchester United (4-1).

Lens pourra compter sur son capitaine et meilleur joueur Florian Thauvin. En revanche, il devra faire sans Édouard ni Sima, et Côme sans ses ailiers. Opéré des adducteurs, Édouard rejoint Sima, Nawrocki et Ganiou à l'infirmerie, quand Gradit fait son retour.

Nos pistes de paris pour Lens - Côme

Voici nos pistes de paris pour ce match :

Notre première piste, la « Victoire de Lens », vous paraîtra peut-être un brin audacieuse. En effet, sur le papier, Côme part favori, fort de cinq victoires de rang (13 buts marqués). Cependant, Lens perd rarement à Bollaert en Europe (trois défaites en 30 réceptions). Un autre détail nous amène à nuancer les chances de Côme : ils disputent leur sixième match en dix-huit jours, avant d'aller à San Siro dimanche.

De là à dire que Fabregas pourrait aligner une équipe bis à Bollaert ? C'est possible. Toujours est-il que le Racing devra sans doute marquer deux fois, comme lors de ses cinq succès en Ligue 1 et en C1. Comme le nul se fait rare des deux côtés (un pour Lens, deux pour Côme), nous retenons le marché « Lens ou Côme et les deux équipes marquent ». Un 3-1 lensois ou un 1-2 comasque valideraient le ticket.

Reste à savoir qui marquera côté lensois. Sans Édouard ni Sima, le regard se tourne vers Florian Thauvin, décisif sur 15 des 20 buts du Racing cette saison (au but, au centre ou sur coup de pied arrêté). Le marché « But de Thauvin » reste spéculatif, car il sert désormais ses partenaires plus qu'il ne conclut (un seul but depuis l'arrivée de Cahuzac).

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lens 2,82 Trois défaites seulement en 30 réceptions européennes. Côme, à son sixième match en dix-huit jours, a encaissé lors de ses sept déplacements. Lens ou Côme et les deux équipes marquent 1,79 Lens a encaissé lors de ses douze matchs de Ligue 1 et de C1. But de Thauvin 3,00 Décisif sur 15 des 20 buts lensois et tireur des penalties, sans Édouard ni Sima à ses côtés.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : un vainqueur, et des buts des deux côtés. Le milieu sera la zone à surveiller, où Haidara et Cuisance seront à deux face à Da Cunha, Paz et Baturina. Côme se fait parfois peu sur des ballons à la relance (ce fut le cas à Gênes, Leipzig, Turin), et Lens peut en profiter s'il presse haut.

Côme est en meilleure forme sur le papier, mais pense aussi à son championnat, son objectif majeur. Lens a davantage besoin de ces points. Sous Cahuzac, le Racing n'a d'ailleurs jamais fait match nul (trois victoires, quatre défaites).

Avant de valider votre ticket, un œil sur les compositions dira si Thauvin est bien titulaire. À 33 ans, il a aussi débuté sur le banc à Bruges, car il commençait à fatiguer, selon Cahuzac… Et puis qui, d'Ivanović ou de Hazard, jouera en pointe.

+