Pronostic Tunisie vs Pays-Bas 26/06/2026 : les Oranje en démonstration pour valider leur billet

Impressionnants lors de leur dernière sortie, les Oranje abordent ce rendez-vous avec une confiance maximale. Nous les voyons poursuivre sur leur lancée face à de très décevants Aigles de Carthage.

Les meilleurs paris pour Tunisie vs Pays-Bas

Victoire des Pays-Bas et les deux équipes marquent à une cote de 2 ,82 sur Betclic

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,07 sur Betclic

Cody Gakpo buteur au cours du match à une cote de 2,00 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tunisie 1-3 Pays-Bas

Pronostic des buteurs : Tunisie – Montassar Talbi ; Pays-Bas – Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk

Pour sa nouvelle aventure en Coupe du monde, la Tunisie vit un véritable cauchemar. Corrigés d'entrée par la Suède (5-1), les Aigles de Carthage ont limogé leur sélectionneur dans la foulée avant de sombrer à nouveau lors de la deuxième journée (4-0). Déjà mathématiquement éliminés de la compétition, les Tunisiens n'auront plus que l'honneur à défendre du côté de Kansas City.

Du côté des Pays-Bas, la machine s'est véritablement mise en route lors de la deuxième journée. Après un match nul frustrant contre le Japon (2-2), les Néerlandais ont surclassé la Suède (5-1) et n'ont désormais besoin que d'un petit point pour valider leur qualification en huitièmes de finale. Largement favoris de ce duel à l'Arrowhead Stadium, les Oranje ont bien l'intention de prendre les trois points.

Les effectifs probables pour Tunisie vs Pays-Bas

Composition attendue de la Tunisie : Dahmen, Bronn, Arous, Talbi, Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi, Hannibal, Gharbi, Tounekti

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

Les Oranje pour faire le plein dans un match ouvert

C'est un groupe néerlandais plein de certitudes qui débarque à Kansas City après sa démonstration de force face à la Suède. À l'inverse, la Tunisie va tenter de relever la tête après deux prestations catastrophiques.

Bonne nouvelle pour les deux sélectionneurs : aucun blessé ni suspendu n'est à déplorer, ce qui permettra d'aligner des effectifs au complet sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium. S'il décide de faire tourner son effectif, Ronald Koeman pourrait offrir sa première titularisation du tournoi à Memphis Depay, même si le technicien batave pourrait aussi choisir la continuité. Côté tunisien, Hervé Renard va devoir opérer de profonds changements pour trouver des solutions et secouer un groupe en plein doute.

Si la victoire des Oranje ne fait guère de doute, leur arrière-garde n'affiche pas une sérénité absolue. Le Japon et la Suède ont tous deux réussi à fissurer le bloc néerlandais, et les Aigles de Carthage ont les armes pour l'imiter. S'il est peu probable que la sélection nord-africaine accroche un résultat, elle a les moyens de sauver l'honneur en trouvant le chemin des filets.

Pronostic 1 Tunisie vs Pays-Bas : victoire des Pays-Bas et les deux équipes marquent à une cote de 2,82 sur Betclic

Un festival offensif en perspective pour les spectateurs

Ce Groupe F s'est avéré particulièrement prolifique depuis le coup d'envoi du tournoi. L'intégralité des rencontres disputées jusqu'ici a validé l'over 3,5 buts (plus de 3,5 buts), et le "Both Teams to Score" (les deux équipes marquent) est passé dans trois matchs sur quatre. Nous devrions assister à un scénario similaire dans le Missouri.

De plus, cinq des six matchs disputés par les Pays-Bas en 2026 ont vu les deux équipes marquer : un nouveau clean sheet manqué n'aurait donc rien de surprenant. Si la Tunisie a peiné à se montrer dangereuse jusqu'ici, la libération de jouer sans aucune pression devrait pousser les hommes d'Hervé Renard à montrer un visage plus conquérant.

Les Oranje devraient logiquement s'imposer, mais leurs adversaires jetteront leurs dernières forces dans la bataille pour quitter la compétition la tête haute.

Pronostic 2 Tunisie vs Pays-Bas : plus de 3,5 buts à une cote de 2,07 sur Betclic

Gakpo pour faire exploser la défense tunisienne

Chez les bookmakers, le meilleur buteur de l'histoire récente des Pays-Bas, Memphis Depay, part avec les faveurs des pronostics pour faire trembler les filets, juste devant Donyell Malen. Des options toutefois assez peu rémunératrices, ce qui nous pousse à chercher de la valeur ailleurs. Boosté par son superbe doublé inscrit face aux Suédois, Cody Gakpo abordera ce match en pleine confiance.

S'il a connu une saison en club plus contrastée sous les couleurs de Liverpool, l'attaquant de 27 ans transcende son niveau dès qu'il enfile le maillot national. Ses statistiques parlent pour lui : 35 buts et passes décisives en 52 sélections, dont 6 réalisations lors de ses 5 dernières apparitions. Autant dire qu'il aura à cœur de soigner ses chiffres.

L'attaquant batave n'est plus qu'à 10 buts d'égaler le record international du légendaire Johan Cruyff, et à 12 longueurs de Ruud van Nistelrooy. Face à des Tunisiens particulièrement fébriles derrière, Gakpo tient là l'occasion idéale de combler une partie de son retard. Nous misons sur lui pour débloquer son compteur.

Pronostic 3 Tunisie vs Pays-Bas : Cody Gakpo buteur au cours du match à une cote de 2,00 sur Betclic

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