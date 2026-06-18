Pronostic Pays-Bas vs Suède 20/06/2026 : les Oranje attendus au tournant au Texas

Nous misons sur un réveil des Néerlandais au Texas, même si la tâche s'annonce complexe face à des Suédois en pleine confiance.

Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Suède

Victoire des Pays-Bas et les deux équipes marquent à une cote de 3,35 sur Winamax

Plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1,72 sur Winamax

Memphis Depay buteur ou passeur décisif à une cote de 1,78 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays-Bas 2-1 Suède

Pronostic des buteurs : Pays-Bas – Memphis Depay, Cody Gakpo ; Suède – Alexander Isak

Les Pays-Bas ont nourri d'immenses regrets lors de leur entrée en lice, concédant le match nul (2-2) face au Japon après avoir mené deux fois au score. Les hommes de Ronald Koeman n’avaient déjà pas rassuré durant leur phase de préparation, s'inclinant face à l'Algérie avant de concéder le nul contre l'Équateur. N'ayant battu l'Ouzbékistan que d'un fil un peu plus tôt ce mois-ci, les Oranje traversent une période de doutes légitimes quant à leur niveau de jeu actuel.

De son côté, la Suède débarque à Houston avec le plein de confiance. Graham Potter a totalement relancé la dynamique des Jaunes et Bleus après une campagne de qualification pourtant laborieuse, et leur tournoi a démarré en fanfare avec une démonstration (5-1) face à la Tunisie. Néanmoins, leur récent nul face à la Grèce et leur défaite contre la Norvège prouvent que cette arrière-garde suédoise reste friable.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Suède

Composition attendue de Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Composition attendue de Suède : Nordtfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyökeres

Les Oranje doivent relancer la machine

Ronald Koeman espère que ses joueurs retiendront les leçons de leurs erreurs commises face au Japon pour ce choc de la semaine contre la Suède. Si les Pays-Bas regorgent de talents individuels, ils ont trop souvent tendance à sous-performer collectivement. Et faire tomber le Blågult ne sera pas une mince affaire, surtout après leur démonstration de force (5-1) contre les Tunisiens.

Le sélectionneur néerlandais doit composer avec plusieurs forfaits majeurs pour ce tournoi, notamment ceux de Xavi Simons et Jerdy Schouten. Heureusement, Memphis Depay, de retour de blessure, postule cette fois pour une place de titulaire. Côté suédois, Gabriel Gudmundsson devrait tenir sa place malgré une alerte physique qui l'avait contraint à céder sa place face à la Tunisie.

Après les résultats de la première journée, Koeman joue déjà plus gros que Graham Potter, et nous le voyons arracher un résultat ici. Les deux blocs défensifs ayant montré de grosses lacunes ces derniers temps, il y a fort à parier que les Suédois trouveront le chemin des filets.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Suède : victoire des Pays-Bas et les deux équipes marquent à une cote de 3,35 sur Winamax

Des défenses aux abois

Dimanche dernier, les Oranje ont pris l'eau à deux reprises contre le Japon. Plus inquiétant encore : ils ont été incapables de garder leur cage inviolée face à l'Ouzbékistan, l'Algérie, l'Équateur et la Norvège. En réalité, leur dernier clean sheet remonte à novembre dernier. La situation n'est guère plus reluisante pour la Suède : les hommes de Potter n’ont toujours pas réussi le moindre match sans encaisser de but depuis l'arrivée du technicien sur le banc en octobre.

Avec des dynamiteurs du calibre d'Alexander Isak, Viktor Gyökeres ou Cody Gakpo sur la pelouse, le spectacle offensif est quasiment garanti. On s'attend à voir deux vagues d'attaques se répondre coup pour coup, promettant un match à haute tension au Houston Stadium.

Trois des cinq dernières sorties des Pays-Bas ont dépassé la barre des 2,5 buts, un constat qui s'applique d'ailleurs aux cinq derniers matchs de la Suède. Les deux équipes ont marqué lors de 9 de ces 10 rencontres cumulées. Le scénario devrait se répéter ce samedi.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Suède : plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1,72 sur Winamax

Le retour du sérial buteur néerlandais

Ronald Koeman enregistre un renfort de poids avec le retour de Depay, meilleur buteur en activité de la sélection. Gêné par des pépins physiques récents avec le Corinthians, l'attaquant a pu grappiller du temps de jeu en sortie de banc lors du premier match. Il trépigne désormais d'impatience à l'idée de retrouver le onze de départ pour cette deuxième journée.

Les bookmakers ne s'y trompent pas et en font le joueur le plus attendu pour débloquer la situation. À 32 ans, il n'est plus qu'à 9 longueurs de la barre symbolique des 100 contributions directes (buts + passes) avec les Oranje, et il compte bien soigner ses statistiques dès ce week-end.

Si Gyökeres et Isak seront évidemment les hommes à surveiller de près côté suédois (surtout après avoir martyrisé les Aigles de Carthage), Depay reste notre favori pour porter son équipe et rappeler à la planète foot toute sa classe.

Pronostic 3 Pays-Bas vs Suède : Memphis Depay buteur ou passeur décisif à une cote de 1,78 sur Winamax





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