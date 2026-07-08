Pronostic Norvège vs Angleterre 11/07/2026 : les Trois Lions visent le dernier carré

Avec un Erling Haaland en tête de la course au Soulier d'Or et un Harry Kane qui le talonne à une seule longueur, ce quart de finale de samedi s'annonce particulièrement prolifique en buts.

Les meilleurs paris pour Norvège vs Angleterre

Victoire de l'Angleterre à une cote de 1,90 chez DAZN Bet

Les deux équipes marquent (oui) et plus de 2,5 buts à une cote de 2,08 chez DAZN Bet

Angleterre : 15 tirs ou plus à une cote de 1,86 chez DAZN Bet

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Norvège 1-2 Angleterre

Pronostic des buteurs : Norvège – Haaland ; Angleterre – Kane, Bellingham

La Norvège et l'Angleterre se retrouvent ce samedi au Hard Rock Stadium de Miami pour un quart de finale de Coupe du monde qui s'annonce spectaculaire. C'est la toute première fois de leur histoire que ces deux nations s'affrontent dans un tournoi majeur.

Les Norvégiens sont l'une des très belles histoires de cette compétition. Après 28 ans d'absence sur la scène mondiale, Erling Haaland et les siens se hissent dans le top 8 planétaire. Les hommes de Ståle Solbakken ont créé la sensation en huitièmes de finale en faisant tomber le Brésil (2-1), portés par un doublé de leur cyborg et joueur clé, Haaland.

Les Scandinaves ont trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs matchs cet été. Côté infirmerie, le latéral gauche David Møller Wolfe est sorti en boitant face au Brésil et passera un test de condition physique de dernière minute. S'il ne devait pas récupérer à temps, Leo Østigård est prêt à assurer l'intérim.

De son côté, l'Angleterre s'est également qualifiée au terme d'un match historique en huitièmes, s'imposant 3-2 face au Mexique, co-organisateur, dans l'ambiance bouillante du Stade Azteca. Aucune équipe n'avait réussi à inscrire trois buts à l'Azteca depuis 27 ans.

Cette qualification pleine de courage a cependant laissé des traces. Jarell Quansah est suspendu après son carton rouge reçu en seconde période face aux Mexicains. De plus, la vilaine blessure au poignet de Jordan Henderson laisse l'Angleterre un peu courte dans l'entrejeu. Thomas Tuchel attendra le dernier moment pour juger de l'état de forme de Reece James avant de faire son choix au poste de latéral droit.

Les effectifs probables pour Norvège vs Angleterre

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Østigård, Heggem, Ajer, Berg, Berge, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Les Trois Lions pour faire le job dans le temps réglementaire

Ce quart de finale a un parfum de Premier League très prononcé, et cela devrait parfaitement convenir à l'Angleterre. Dix des titulaires probables de la Norvège connaissent bien le championnat anglais, d'Ajer et Heggem à Sørloth et Ødegaard. Ce sont des visages que les joueurs de Tuchel croisent chaque week-end.

L'Angleterre connaît donc son adversaire sur le bout des doigts et affiche un bilan historique largement en sa faveur, avec sept victoires lors des douze confrontations précédentes, pour seulement deux défaites.

Les Trois Lions sont invaincus depuis cinq matchs dans cette Coupe du monde. Après avoir fait tomber le Mexique sur ses terres, la profondeur du Banc d'Angleterre et l'expérience des grands rendez-vous devraient faire la différence. S'ils parviennent à museler Haaland, miser sur l'Angleterre avec une probabilité implicite de seulement 52,63 % semble sous-évalué d'au moins 5 % par rapport aux chances réelles de victoire des Britanniques.

Pronostic 1 Norvège vs Angleterre : victoire de l'Angleterre à une cote de 1,90 chez DAZN Bet

Tout indique un festival offensif

Il est difficile d'imaginer un scénario sans buts des deux côtés ce samedi soir. Les cinq derniers matchs de la Norvège ont tous généré trois buts ou plus. Plus impressionnant encore : le pari « les deux équipes marquent » est passé lors des sept dernières sorties des Éduens.

La formation de Ståle Solbakken affiche de nettes intentions offensives en alignant d'entrée trois attaquants de pointe. Erling Haaland est actuellement co-meilleur buteur de la compétition, tandis qu'Antonio Nusa, en pleine forme, apporte un danger constant sur son aile.

Côté anglais, l'obligation de remanier l'axe central suite à la suspension de Jarell Quansah va forcément créer des automatismes moindres et de l'incertitude derrière. Les matchs de l'Angleterre tournent d'ailleurs à plus de trois buts en moyenne dans ce tournoi, avec un total de 16 buts inscrits ou encaissés en cinq rencontres.

Pronostic 2 Norvège vs Angleterre : les deux équipes marquent (oui) et plus de 2,5 buts à une cote de 2,08 chez DAZN Bet

Un pari à forte valeur sur les frappes anglaises

On peut dire que l'Angleterre s’est montrée particulièrement entreprenante offensivement durant cette phase finale. Dans 70 % de leurs matchs, les Trois Lions ont déclenché au moins 16 tentatives de tir (cadrées ou non).

Le quatuor offensif de Thomas Tuchel, composé de Kane, Bellingham, Gordon et Madueke, génère naturellement un gros volume de frappes dans toutes les positions. À lui seul, Kane tourne à plus de six tirs en cinq matchs.

Quant à la Norvège, elle s'est contentée de faire le dos rond et de subir la pression du Brésil lors de son huitième de finale. Elle s'en est remise aux miracles d'Ørjan Nyland dans sa cage pour rester en vie, le Brésil ayant dominé les débats avec 14 tirs à 9.

Au vu de la production offensive moyenne de l'Angleterre, c'est le pari qui offre la plus belle valeur (value bet) de nos pronostics pour ce match. On nous propose de miser sur une Angleterre à 15 tirs ou plus avec une probabilité de seulement 54,64 %.

Pronostic 3 Norvège vs Angleterre : 15 tirs ou plus à une cote de 1,86 chez DAZN Bet

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