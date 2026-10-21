Deux clubs à trois points chacun, et qui s'affrontent pour la première fois, détail intéressant, en compétition officielle. Bruges a les moyens de poser des problèmes à Lens, qui aligne une défense centrale inédite. Voici nos paris sur Betclic.

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Club Bruges - RC Lens : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Avant ce match, les deux clubs comptent chacun trois points (Bruges 16e, Lens 19e sur 36). On rappelle que seuls les huit premiers filent en huitièmes, les places 9 à 24 menant aux barrages. On notera que le calendrier qui attend chaque équipe est plutôt chargé : Liverpool et Naples pour Bruges, Leipzig, Manchester City et Liverpool pour Lens.

Bruges reste sur une série de bons résultats. La semaine passée, les Blauw en Zwart sont repartis de San Siro sur un 4-3 plein de réalisme face à l'Inter. Nicolas Tresoldi a signé un triplé ce soir-là, dont deux buts en à peine deux minutes (61e, 63e).

Si le RC Lens se présente avec un bilan tout aussi correct, Yannick Cahuzac doit gérer plusieurs bémols défensifs. L'équipe devrait aligner une défense centrale inédite, Gradit (musculaire), Ganiou (contusion au genou) et Nawrocki (ligaments croisés) étant forfaits, Todibo sortant de crampes et Baidoo revenant trop juste. L'Équipe évoque un Matthieu Udol replacé dans l'axe pour tenter de contenir Tresoldi.

Les pistes de paris pour Bruges - Lens

Bruges a montré qu'elle est en mesure de poser des problèmes à n'importe quelle équipe à domicile. Cela dit, le Bruges européen concède autant qu'il marque, avec six buts encaissés, pour… 47 tirs subis en deux journées, tout de même. Difficile de donner trop de crédit à sa défense comme un rempart face à Lens. D'où une première piste prudente avec le marché « Bruges ou Lens et les deux équipes marquent ».

Comme buteur, nous garderons un oeil sur le surprenant Nicolò Tresoldi, arrivé de Hanovre en juin 2025, et qui attire déjà l'intérêt de clubs italiens et de cadors anglais. Avant-centre mobile qui attaque la profondeur, l'Italo-Allemand a marqué lors de ses dix derniers matchs disputés. Antonio, Baidoo et Todibo, qui n'ont presque jamais joué ensemble, auront fort à faire.

Après son but libérateur à Troyes, tous ses coéquipiers avaient immédiatement entouré Odsonne Édouard. Une célébration collective qui avait surpris, mais qui prend tout son sens après les révélations sur son début de saison personnel particulièrement difficile. Le marché « Odsonne Édouard buteur » sera notre troisième piste, légèrement plus spéculative, mais faisant écho aux propos de son entraîneur, confiant sur son état de forme .

Pari Cote Pourquoi ? Bruges ou Lens et les deux équipes marquent 1,84 Bruges a marqué six buts en deux matches de C1 et en a encaissé autant. Lens a trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties. But de Tresoldi 2,10 Auteur d'un triplé à Milan le 13 octobre, Tresoldi s'est montré décisif. But d'Édouard 2,95 Buteur et titulaire à Troyes, Édouard est en forme.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : courte victoire de Bruges, avec des buts de part et d'autre (2-1 ou 3-2). Peut-être avec une forte concentration de jeu sur son couloir droit brugeois, face à l'aile la plus offensive de Lens.

Carlos Forbs, qui a provoqué le penalty et délivré deux passes décisives à San Siro, aura face à lui Matthieu Udol, piston très offensif mais qui a tendance à laisser de l'espace dans son dos au gré de ses montées.

Dans ces conditions, un match ouvert nous paraît plus que probable. De toute façon, les six buts encaissés par Bruges en deux journées ne plaident pas pour une rencontre fermée, loin de là.

Pensez enfin à consulter les compositions, une heure avant le coup d'envoi.

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