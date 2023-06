Zlatan a-t-il déjà trouvé son nouveau club?

Alors qu'il quittera l'AC Milan cet été, Zlatan Ibrahimovic aurait déjà trouvé son prochain port d'attache et resterait en Italie et en Serie A.

En fin de contrat à Milan le 30 juin, Zlatan Ibrahimovic ne sera pas prolongé par les Rossoneri et quittera le club après trois années marquées par les succès mais aussi les blessures ces derniers temps. À 41 ans, la situation physique du Suédois pose question et a plongé la prolongation de sa carrière dans le doute. Pourtant, l'ancien parisien aurait déjà trouvé un nouveau club et pourrait continuer à performer en Serie A.

Monza, prochain club de Zlatan?

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur plusieurs points importants pour la suite de sa carrière. Et en premier lieu sur la possibilité d'une fin de carrière : « Et si j'arrêtais et que je changeais de vie? Non non, je ne peux pas m'empêcher d'avoir la paix dans ce que je sais faire en tant que numéro 1, jouer au football. Mais nous n'en sommes pas encore là, je pense que je dois encore donner. Est-ce que je pense à arrêter? Je ne pense pas. Dois-je continuer à jouer? Je pense que oui. »

Régulièrement associé au Monza de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani ces dernières semaines, le Suédois a confirmé des contacts avec le patron des Brianzoli : « Il m'appelle tous les jours depuis trois ans et me dit toujours que Monza est beau, qu'il y a une belle nature et que le contrat est déjà sur la table. Mais on n'en est pas là, je suis un joueur milanais et j'en suis fier. Je suis là pour aider Milan, pas comme maintenant. Mais je veux aussi être sur le terrain, là je peux aider beaucoup plus. »

Il est ensuite revenu sur la possibilité ou non de prolonger finalement à Milan malgré la tendance négative : « Je ne sais pas ce qui se passe au club. Je sais que je vais bien à Milan, Milan est ma maison. Je ne sais rien de mon contrat, la saison dernière j'ai reçu une feuille avec un contrat d'un an à signer. Je ne me soucie que de revenir sur le terrain, sinon la joie diminue. C'est si on allait au travail et qu'on n'avait pas de bureau. Je n'ai pas de bureau depuis deux ans, j'en ai encore envie mais il faut un équilibre. »