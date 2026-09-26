Zidane prévoit d'apporter des changements à la composition de la France

L'équipe de France s'est imposée face à la Turquie, vendredi soir, sur le score de 1-0, lors du premier match de Zinédine Zidane à la tête du staff technique des Bleus.

Le site Foot Mercato a indiqué que la délégation de l'équipe de France est arrivée en Belgique ce samedi, en vue de disputer son deuxième match de la Ligue des nations européenne face à la Belgique, après-demain lundi.

L'entraîneur Zinédine Zidane pourrait apporter deux nouvelles modifications à la composition des Bleus lors de la rencontre face à la Belgique.

Selon le journal L'Équipe, Andy Diouf, resté sur le banc des remplaçants face à la Turquie, pourrait avoir l'occasion de débuter au poste d'arrière gauche, à la place d'Adrien Truffert, qui a livré une bonne prestation lors de son deuxième match international.

Au milieu de terrain, Lucas Da Cunha pourrait lui aussi avoir l'occasion de jouer, très probablement au poste de sentinelle défensive.

Il n'est pas non plus exclu que les deux joueurs participent au match en tant que remplaçants, pour leur première apparition internationale, dans un contexte où Zinédine Zidane cherche à répartir le temps de jeu entre ses joueurs.