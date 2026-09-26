Zidane justifie son incident controversé avec la France

Vingt ans après sa dernière apparition sous le maillot de l'équipe de France, Zinédine Zidane a retrouvé l'ambiance des Bleus, mais cette fois depuis le banc, en tant que sélectionneur. Et alors que tout le monde s'apprêtait à entonner l'hymne national français, « La Marseillaise », avant la rencontre face à la Turquie, Zidane a manqué son début dans une scène qui a attiré tous les regards.

Zidane a expliqué, lors de la conférence de presse d'après-match, que la raison venait du protocole, qui s'est déroulé plus vite que prévu : « Malheureusement, oui. Le protocole a été plus rapide que prévu, et j'ai été un peu en retard au démarrage. J'aurais préféré être là depuis le début. »

La rencontre entre la Turquie et la France, qui s'est soldée par une victoire des Bleus sur le score d'un but à zéro, était la première de Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France, marquant son retour dans l'univers de la sélection après une absence de deux décennies, depuis la finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie.

La victoire de Zidane n'a pas seulement été un début réussi pour sa carrière d'entraîneur avec la France, elle a également revêtu une portée historique : il est devenu le premier sélectionneur de l'équipe de France à s'imposer lors de son premier match depuis Aimé Jacquet.









Jacquet avait entamé sa mission avec les Bleus par une victoire sur l'Italie (1-0) à Naples, le 16 février 1994, grâce à un but signé Youri Djorkaeff.

Depuis les débuts de l'ère Jacquet jusqu'à l'arrivée de Zidane, cinq entraîneurs se sont succédé à la tête de l'équipe de France sans qu'aucun ne parvienne à remporter son premier match, avant que Zidane ne mette fin à cette série par une précieuse victoire face à la Turquie.