Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a fait l'éloge de sa star Michael Olise, le joueur du Bayern Munich, auteur du but victorieux et décisif des Bleus dans les filets de la Belgique.

Ce but, survenu à la 88e minute, a déclenché une joie folle chez Zidane, lors de la confrontation face à la Belgique, lundi soir, dans la deuxième journée de la Ligue des nations européenne.

Olise est entré en jeu comme remplaçant à la 77e minute à la place de son coéquipier Bradley Barcola, et exactement 11 minutes plus tard, il a offert à la France sa deuxième victoire dans la compétition européenne.

Dans ses déclarations après le match, Zidane a dit à propos d'Olise : « Je l'ai vu dribbler un défenseur, alors je me suis dit : "Il va marquer." Je l'encourageais de toutes mes forces. C'est un talent exceptionnel. J'adore ce genre de joueurs. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato » : « Quand il joue, il veut régaler le public. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a un sens du jeu très élevé, il anticipe les mouvements de l'adversaire et sait quand attaquer et quand reculer. »

La formation de l'entraîneur Zidane compte 6 points en tête du groupe, tandis que la Belgique, dirigée par Marc Van Bommel, a essuyé sa première défaite, s'arrêtant à 3 points à la troisième place, à la différence de buts de l'Italie, deuxième.

À noter que Zidane a pris en charge l'équipe de France, succédant à Didier Deschamps, qui a quitté les Bleus après la fin de la Coupe du monde 2026, à l'issue de laquelle la France a terminé à la quatrième place.