Zidane confirme la mauvaise nouvelle concernant Mbappé : il reviendra à Madrid !

L'équipe de France a signé une victoire difficile face à la Turquie sur le score d'un but à zéro, lors du premier match de Zinedine Zidane à la tête du staff technique des Bleus en Ligue des nations, mais ce succès s'est fait au prix de la blessure de son capitaine Kylian Mbappé, touché au genou et contraint de quitter la pelouse avant l'heure de jeu.

Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre, avant de se blesser lors de la même action, dans une amère ironie du sort pour le capitaine de l'équipe de France.

L'attaquant du Real Madrid a ensuite tenté de rester sur le terrain, mais il n'a pas pu poursuivre le jeu et s'est écroulé de douleur en se dirigeant vers les vestiaires.

Zidane a confirmé après la rencontre que Mbappé quitterait le rassemblement de l'équipe nationale pour rentrer à Madrid, le staff technique ayant décidé de ne pas prendre de risque avec sa participation.

L'entraîneur français a déclaré à la chaîne TF1 que l'état de son capitaine « n'est pas bon », précisant qu'il souffre d'une hyperextension du genou et que les examens médicaux détermineront plus précisément la nature de la blessure.

De son côté, la Fédération française de football a annoncé que Mbappé souffre d'une blessure au tendon, ce qui le privera de participer avec l'équipe nationale durant le reste de la trêve internationale.

Par conséquent, le capitaine des Bleus sera absent face à l'Italie, un match prévu vendredi au Stade de France, et il ne prendra pas non plus part au déplacement de l'équipe en Belgique ni à sa rencontre contre la sélection belge le lundi suivant.

La Fédération française a souhaité un prompt rétablissement à Mbappé, exprimant l'espoir de le voir rapidement de retour sur les terrains.