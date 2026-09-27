Il semble que Zinedine Zidane ait déjà commencé à découvrir la version qu'il souhaite de Rayan Cherki, après avoir confié au joueur de Manchester City un nouveau rôle au milieu de l'équipe de France, permettant au joueur de livrer face à la Turquie l'un de ses matchs les plus convaincants depuis son arrivée dans les rangs des Bleus.

Selon le site français "Foot Mercato", Cherki est apparu sous un jour différent sous la direction de Zidane, après avoir été utilisé au cœur de l'entrejeu dans un dispositif en 4-3-3, à la suite de la prestation décevante qu'il avait livrée lors de la Coupe du monde 2026.

Cherki a offert face à la Turquie une prestation équilibrée : il ne s'est pas contenté de contribuer à créer le danger offensif, mais a fait preuve d'une activité remarquable dans la récupération du ballon, avec un respect évident de son positionnement sur le terrain, sans empiéter sur les mouvements d'Ousmane Dembélé ou de Michael Olise.

Cette prestation a attiré l'attention de Zidane, qui a évoqué avec admiration les qualités du joueur lors d'un entretien exclusif accordé à la chaîne "Téléfoot". Zidane a déclaré : "C'est un joueur aux multiples talents, capable de jouer à n'importe quel poste. Je pense que c'est ce que je veux de lui en ce moment, et je crois en sa capacité à le faire."









Il a ajouté : "On sait ce qu'il est capable de faire avec le ballon, comme sans le ballon, et à ce poste il peut aussi défendre. Il a parfaitement rempli son rôle et a participé aux tâches défensives comme offensives. C'est un poste où je l'apprécie beaucoup."

Ainsi, il semble que Zidane ait trouvé pour Cherki un nouveau rôle susceptible de lui offrir davantage d'espace pour peser avec l'équipe de France, en tirant parti de ses qualités techniques tout en respectant les missions défensives qu'exige son nouveau poste.