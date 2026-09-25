Zidane brise l'étrange malédiction de la France après 32 ans

Zinedine Zidane a brisé une malédiction historique pour la France en signant la victoire lors de son premier match à la tête du staff technique des Bleus (1-0) face à la Turquie, pays hôte, dans la rencontre qui a opposé les deux sélections vendredi soir, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations.

Avec cette victoire, Zidane est devenu le premier sélectionneur de l'équipe de France à s'imposer lors de son premier match depuis Aimé Jacquet, lorsqu'il avait mené les Bleus à la victoire face à l'Italie (1-0) à Naples, le 16 février 1994, sur un but signé de l'ancien coéquipier de Zizou, Youri Djorkaeff.

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Depuis les débuts de Jacquet avec l'équipe de France et jusqu'à l'arrivée de Zidane, cinq sélectionneurs ont dirigé les Bleus sans qu'aucun d'eux ne parvienne à s'imposer lors de son premier match, selon le journal français « L'Équipe ».

Roger Lemerre avait ainsi fait match nul (2-2) contre l'Autriche en 1998, Jacques Santini (1-1) contre la Tunisie en 2002, et Raymond Domenech sur le même score contre la Bosnie-Herzégovine en 2004.

Laurent Blanc avait quant à lui perdu son premier match face à la Norvège sur le score de (2-1) en 2010, puis Didier Deschamps avait concédé un match nul et vierge contre l'Uruguay, lors de sa première apparition avec l'équipe de France en 2012.

Les débuts de Zidane comportent un paradoxe particulier, puisque c'est Jacquet qui lui avait offert sa première apparition internationale en tant que joueur, lorsqu'il avait affronté la République tchèque en août 1994.







