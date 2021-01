Zidane appelle à la patience avec Hazard

L'international belge n'a réussi que deux buts cette saison et n'a pas été en mesure de fournir une étincelle lors de la demi-finale de Supercoupe.

Zinedine Zidane a déclaré que le devait être patient avec Eden Hazard alors que l'international belge a eu du mal à avoir un impact lors de la défaite 2-1 face à l'Athletic Club en demi-finale de la Supercoupe d' ce jeudi soir. Deux buts de Raul Garcia en première mi-temps ont suffi à envoyer les basques en finale malgré la réalisation de Karim Benzema après 73 minutes de match dans la rencontre se déroulant à Malaga.

Eden Hazard a réussi un tir cadré dans le match avant d'être sorti au milieu de la seconde période et remplacé par l'ailier de 20 ans, Vinicius Junior. L'international belge est aux prises avec des blessures depuis son transfert dans la capitale espagnole et n'a marqué que deux buts en 10 apparitions toutes compétitions confodnues cette saison, sa dernière réalisation ayant eu lieu lors de la victoire 2-0 contre l'Inter en en novembre.

Mais Zinedine Zidane dit que le joueur de 30 ans a besoin de temps pour revenir à son meilleur mais les supporters du Real Madrid sont frustrés par l'ancienne star de . "Vous devez être patient, ce dont vous avez besoin est de marquer un but. Vous devez être patient. L'équipe a essayé. Vous devez tourner la page et continuer à travailler. Nous ne pouvons pas devenir fous maintenant", a-t-il déclaré aux journalistes après le match.

Plus d'équipes

"Ils ont eu deux occasions : deux buts"

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas que les gens soient fatigués de lui. Il faut être patient avec lui. Il veut sortir de cette période. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement Eden Hazard. Nous avons mal commencé le match, mais il a bien joué en seconde période", a ajouté le technicien français. "Notre première mi-temps a été difficile, nous n'avons pas bien commencé le match. C'est ce qu'ils avaient, deux occasions et deux buts. Cela a été compliqué".

"Quand vous êtes menés 0-2, c'est toujours difficile. Ensuite, nous avons eu une meilleure deuxième mi-temps, nous avons créé des occasions, nous avons frappé le poteau, marqué un but. Nous n'avons pas bien lu la première mi-temps. Ils nous ont bien pressé et nous avons perdu la possession du ballon. Il faut continuer à travailler, essayer de bien se reposer et penser au prochain match", a ajouté Zinedine Zidane.

"Nous avons essayé en seconde période. "Ce que nous allons faire, c'est continuer à travailler, il n'y a pas d'autre option. Maintenant, reposez-vous bien et pensez au prochain match", a conclu l'entraîneur du Real Madrid. Désormais, les Merengue vont pouvoir se renconcentrer sur le championnat et tenter de réduire leur écart avec l'Atletico Madrid, leader du championnat d'Espagne.