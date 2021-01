Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid éliminé par Bilbao !

Le Real Madrid a été éliminé par l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, ce jeudi. Bilbao retrouvera le Barça en finale.

Ce est une énigme. Le club merengue peut se montrer brillant comme il peut énormément décevoir depuis le début de la saison. Et pour cette rencontre de demi-finale de Supercoupe d' face à Bilbao, c'est cette deuxième option qui semble voir été retenue par les joueurs de Zinedine Zidane.

Pourtant, c'est bien le club merengue qui avait ouvert les hostilités. Eden Hazard contrôlait, dès la 12e minute, un très bon ballon signé Casmiero, mais n'arrivait pas à enchaîner du gauche, face au portier basque Unai Simon.

Bilbao allait ensuite prendre les devants. Une frappe rasante du droit de Raul Gacia battait courtois, suite à une grossière erreur de relance signée Lucas Vazquez. Le Real tentait de réagir par Hazard, qui perdait le cuir après avoir trop tergiversé, à la demi-heure de jeu.

5 minutes plus tard, Vazquez se signalait encore avec une grossière erreur. Ayant totalement raté son intevetion suite à un centre aérien, l'ailier polyvalent du Real, replacé au poste d'arrière latéral par Zidane cette saison, ceinturait ensuite Martinez pour un penalty logique et indiscutable, sur lequel Raul Garcia s'offrait un doublé.

2-0, le score au repos avec un Real fatigué et plombé par les erreurs de Vazquez face à une machine basque bien huilée.

Madrid allait cependant réagir à l'heure de jeu. Kroos servait Hazard qui centrait sur Asensio dont la reprise heurtait le poteau des cages basques. À 20 minutes de la fin, c'est la transversale qu'Asensio touchait sur un ballon dévié par Simon. Benzema allait ensuite réduire le score sur un ballon de Casemiro alors qu'il restait un gros quart d'heure à jouer.

À dix minutes de la fin, Courtois réalisait un immense arrêt face au nouvel entrant basque Asier Villalibre, qui avait tenté le petit ballon piqué face au portier belge. Benzema croyait ensuite inscrire un joli but, mais était signalé hors-jeu sur sa réalisation (82e).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais le score n'allait plus évoluer pour autant et c'est bel et bien l' qui défiera le Barça en finale de Supercopa dimanche après ce beau succès face au Real Madrid. Lucas Vazquez et les merengue peuvent s'en vouloir...