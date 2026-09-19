Lamine Yamal, la star du Barça, s'est exprimé sur sa rivalité avec Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, dans la course au Ballon d'Or cette année.

À propos du joueur qui mérite le Ballon d'Or, Yamal a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As » : « Je le donnerais au meilleur joueur du monde. Quant à savoir à qui ils le donneront, c'est un débat très long. Je pense sincèrement qu'il y a deux d'entre nous qui sommes les meilleurs du monde. »

Il a ajouté : « Mbappé et moi sommes les meilleurs du monde, et tous ceux qui regardent les matchs le savent. Nous avons eu des confrontations directes et je l'ai battu en tout. Lui a marqué beaucoup de buts, et c'est pour cela qu'il a remporté le trophée Pichichi. »

Au sujet du lien entre la Coupe du monde et le Ballon d'Or, Yamal a indiqué : « Je ne trouve pas cela juste non plus, car je ne pense pas qu'une seule compétition vous accorde le trophée. Mais le hasard veut que je joue dans la sélection qui a remporté la Coupe du monde. Et si l'Angleterre avait gagné le Mondial, je continuerais à dire que Mbappé et moi sommes les meilleurs du monde en ce moment. »

Concernant son émergence précoce au sommet de la gloire, la star du Barça a affirmé : « Il y a eu de grandes stars comme Messi ou Ronaldo, mais je pense qu'on n'avait jamais vu un tel éclat à un âge aussi jeune ces derniers temps. Les gens pensent que je vais me relâcher simplement parce que j'ai gagné, mais il me reste encore de nombreuses choses à accomplir dans l'histoire du football. »

À propos de la prestation de Lionel Messi en Coupe du monde, la star du Barça a commenté : « Même si tout le monde sait qu'il est le meilleur de l'histoire, personne ne s'attendait à une performance aussi légendaire. Pour moi, l'Argentine possède de bons joueurs, mais Messi les surpasse tous, et il a été le meilleur joueur de la Coupe du monde à mes yeux. »



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