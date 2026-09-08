Lamine Yamal, la star du Barça, a adressé un message ironique au Real Madrid en raison des plaintes du club merengue concernant les décisions arbitrales cette saison.

Interrogé lors de la conférence de presse d'avant-match entre le Barça et Feyenoord en Ligue des champions : « Vous attendez-vous à une année très mouvementée, sachant que le Real Madrid se plaint déjà des arbitres ? », Yamal a répondu : « S'ils n'ont pas gagné depuis deux ans, c'est leur problème. Nous, nous sommes satisfaits de l'arbitrage. Cette question, il faut la leur poser. Moi, je les vois heureux aussi. »

Il convient de rappeler que le Barça a remporté le titre de champion d'Espagne lors des deux dernières saisons au détriment du Real Madrid.

Le Barça occupe la tête du classement de la Liga cette saison avec 12 points, tandis que le Real Madrid pointe à la troisième place avec 9 points.

Yamal a ajouté, au sujet de Xavi Hernandez, le sélectionneur des Pays-Bas : « C'est un entraîneur formidable. J'ai beaucoup d'affection pour lui et j'espère que les choses se passeront bien pour lui, sauf lors de ses confrontations face à l'Espagne. »

Rappelons que Xavi est le premier à avoir donné à Yamal l'opportunité de jouer avec l'équipe première du Barça.



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».