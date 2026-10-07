Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, un épisode intrigant concernant la sélection espagnole durant la trêve internationale, dont le héros est la star du Barça, Lamine Yamal.

La sélection espagnole s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations en remportant 4 victoires consécutives, et Yamal était présent lors de toutes ces rencontres.

Selon le quotidien « AS », le sélectionneur Luis de la Fuente a manqué à la promesse qu'il s'était faite durant cette trêve internationale, à cause de Yamal.

L'entraîneur avait déclaré, avant le match face à la Croatie, qu'il s'était engagé à garantir qu'aucun joueur de la sélection espagnole ne jouerait plus de 270 minutes durant cette période de trêve internationale.

Mais Yamal a brisé cette promesse, puisqu'il a été titulaire lors des quatre matchs et est rentré au Barça après avoir joué 281 minutes, et ce sans compter le temps additionnel.

Le candidat au Ballon d'Or n'a jamais demandé à être remplacé, même lors des matchs précédents, mais il n'a inscrit aucun but et n'a délivré aucune passe décisive hier face à la Croatie. Il a toutefois épuisé Josko Gvardiol, le dominant tout particulièrement lors de la première période, avant que le défenseur de Manchester City ne parvienne à retrouver son niveau.

Le sélectionneur espagnol a déclaré à plusieurs reprises que sa priorité est « la santé des joueurs », bien que de nombreux joueurs espagnols aient été contraints de rentrer dans leur pays durant la trêve internationale actuelle en raison de problèmes physiques : Ferran Torres, Grimaldo, Nico Williams et le joueur du Barça Eric García.

Pedri défend Yamal

Pedri a défendu son coéquipier du Barça après le match d'hier, lui qui semblait clairement frustré après avoir gâché quelques occasions : « Il a livré un autre match formidable. Il a manqué de précision, de cette touche technique qu'il avait montrée lors des matchs précédents. Il s'énerve beaucoup lorsqu'il joue bien et qu'il gâche ces occasions que nous l'avons vu se créer. Oui, il est allé sur le banc un peu contrarié. »

Pedri a ajouté : « C'est un joueur extrêmement ambitieux, il cherche toujours à marquer et souhaite toujours contribuer avec l'équipe. Même s'il ne marque pas ou ne délivre pas de passes décisives, il apporte beaucoup car il attire l'attention de nombreux joueurs. C'est un joueur qui change le cours du match et qui nous apporte énormément, et heureusement que nous l'avons en sélection nationale et au Barça. »

C'est ainsi que les choses se sont déroulées durant cette trêve internationale, comme le montrent les chiffres malgré la disette offensive d'hier. Le candidat au Ballon d'Or a inscrit le but d'ouverture contre l'Angleterre, a marqué deux buts lors de la victoire face à la Croatie, et a de nouveau marqué un but contre la République tchèque à Oviedo, en plus d'avoir délivré une passe décisive au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.