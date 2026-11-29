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Lamine Yamal continue d'enchaîner les records. En ouvrant le score pour Barcelone sur la pelouse du Deportivo La Corogne, ce dimanche, lors de la 14e journée de Liga, il a atteint la barre des 41 buts en Liga avant ses 20 ans.

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Avec ce total, l'ailier espagnol (19 ans) rejoint le Français Kylian Mbappé (27 ans), star du Real Madrid, en tête du classement des joueurs les plus prolifiques dans les cinq grands championnats européens avant l'âge de 20 ans au cours des 30 dernières saisons, selon le média français « stats foot ».

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Derrière eux figure l'ancienne star de Liverpool Michael Owen, auteur de 40 buts à la même période de sa carrière.

Voir Yamal s'emparer seul de la tête de ce classement n'est qu'une question de temps, puisqu'il lui reste plus de sept mois avant de fêter ses 20 ans.

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Le but de Yamal est intervenu dès la 2e minute de la rencontre, disputée au stade de Riazor : il voulait servir son coéquipier Dani Olmo, mais ce dernier a laissé filer le ballon au fond des filets.

Barcelone abordait la rencontre du jour en tête de la Liga avec 36 points, deux longueurs d'avance sur l'Atlético de Madrid, deuxième, et trois sur le Real Madrid, troisième.