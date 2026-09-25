Yamal défend Mbappé malgré la guerre du Ballon d'Or

Lamine Yamal, la star du Barça, a renouvelé son désir de remporter le Ballon d'Or 2026, mais il a évoqué en particulier le cas de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid.

Les journalistes ont jusqu'au 28 septembre courant pour exprimer leurs votes au Ballon d'Or.

Dans le même temps, les prétendants à cette prestigieuse récompense individuelle ont entamé leurs campagnes, au premier rang desquels deux joueurs très présents dans les médias : Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Alors que des joueurs comme Ousmane Dembélé et Rodri font preuve d'une plus grande discrétion, Yamal et Mbappé n'hésitent pas à multiplier les apparitions dans les entretiens médiatiques, et ne cachent pas leur désir de remporter le Ballon d'Or 2026, tout en avançant de nombreux arguments en leur faveur. Les choses en sont arrivées au point que de nombreux supporters commencent à en éprouver une certaine lassitude.

Le site Foot Mercato a publié les propos de Yamal, tenus lors d'un entretien accordé récemment à la radio-télévision espagnole, dans lequel il est revenu sur les critiques dont il fait l'objet, ainsi que le joueur français, en raison des nombreuses interviews au cours desquelles ils évoquent leur envie de remporter le Ballon d'Or.

Yamal a déclaré : « Si Mbappé et moi ne parlions pas, les gens se demanderaient pourquoi nous ne parlons pas. »

Il a poursuivi : « On nous demande d'être francs, mais quand nous le sommes, nous sommes critiqués. J'ai dit clairement ce que je pense, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. »

L'international espagnol estime que les critiques qui le visent, lui et Kylian Mbappé, « sont infondées ». Et plutôt que de minimiser son concurrent, ou du moins de s'en distancer, Lamine Yamal a tenu à le défendre.