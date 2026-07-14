Yamal confirme sa supériorité sur Mbappé et s’impose pour la troisième fois

Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone et de l’Espagne, a poursuivi sa série positive face à Kylian Mbappé, l’étoile du Real Madrid et de la France.

Ce mardi soir, l’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une précieuse victoire 2-0 face à la France.

Kylian Mbappé est resté muet, tandis que Yamal a pesé sur le match en obtenant un penalty, transformé par La Roja pour l’ouverture du score.

En onze confrontations directes, Yamal a pris l’avantage à neuf reprises, contre seulement deux succès pour Mbappé.

Le match de Dallas marquait leur troisième duel sous les couleurs de leurs sélections respectives, et dans ce cadre, l’Espagnol affiche un bilan parfait : trois victoires consécutives.

La première victoire de Yamal sous le maillot espagnol remonte à la demi-finale du dernier Championnat d’Europe, où il avait égalisé d’une frappe splendide à l’Allianz Arena de Munich, avant que Dani Olmo ne scelle la qualification quelques minutes plus tard.

Le deuxième succès remonte à la demi-finale de la Ligue des nations il y a un an : l’Espagne l’avait emporté 5-4 grâce à un doublé de Yamal, Mbappé ayant sauvé l’honneur français d’une réalisation.

Enfin, la troisième victoire du jeune prodige du FC Barcelone est intervenue en demi-finale de la Coupe du monde 2026, permettant à l’Espagne de faire un pas de géant vers son rêve de remporter le titre suprême pour la deuxième fois de son histoire.