La star de l'Espagne, Lamine Yamal, a inscrit son nom dans un nouveau record historique, après avoir ouvert le score lors du match de sa sélection face à l'Angleterre, qui recevait ce samedi au stade de Wembley à Londres, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

L'attaquant du Barça a marqué le but précoce de l'Espagne à la deuxième minute, après avoir profité d'une erreur dans la conservation du ballon du défenseur de Manchester City, Marc Guehi, pour lui subtiliser le ballon et filer vers la surface de réparation, avant de tromper le gardien James Trafford.

À lire aussi

Klopp tente de réveiller un cadavre

La localisation de la blessure de Mbappé affole le Real Madrid

Selon le réseau de statistiques « Opta », le but de Yamal est le troisième but le plus rapide encaissé par l'Angleterre de son histoire au stade de Wembley, après le but de la Hongrie le 25 novembre 1953, signé Nándor Hidegkuti, et un autre de l'Écosse le 6 avril 1957, inscrit par Tommy Ring, tous deux marqués à la première minute.

La sélection espagnole aborde cette rencontre en tant que championne du monde 2026, après avoir battu l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale, en plus d'être championne d'Europe 2024 aux dépens de l'Angleterre (2-1). La Roja dispute par ailleurs cette confrontation après une série de 38 matchs consécutifs sans défaite.

Quant à l'Angleterre, elle a terminé troisième du Mondial 2026, après avoir battu sa voisine la France lors d'un match palpitant (6-4).

Le groupe 3 du premier niveau comprend également les sélections de la Croatie et de la République tchèque, qui s'affrontent au même horaire.











