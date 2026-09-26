Yamal à propos de son but en Angleterre : Parfois, je vole le ballon

Lamine Yamal, la star de la sélection espagnole, a exprimé sa joie après la victoire de la Roja face à l'Angleterre sur le score de 3-2 en Ligue des nations.

Yamal a inscrit un but précoce en faveur des visiteurs, dès la deuxième minute, lors de la rencontre disputée à Wembley.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos de Yamal, tenus sur la première chaîne de télévision espagnole, où il a déclaré : « Il y a toujours une défaite, mais nous essayons de ne pas être ceux qui perdent. Nous sommes très heureux, et nous savons que Wembley est un terrain difficile. »

Lamine a précisé, à propos de l'action de son premier but : « L'entraîneur nous motive beaucoup pour avancer et presser l'adversaire, et pour croire que nous allons récupérer le ballon, et c'est ce que j'ai fait. »

Il a poursuivi : « J'essaie toujours d'aider l'équipe. Parfois je suis distrait, mais parfois je subtilise et je récupère le ballon, et je me suis retrouvé en face-à-face avec un joueur, et j'ai réussi à marquer. »

Il a ajouté : « Cela ne nous dérange pas que l'autre équipe ait le ballon, car nous sommes des joueurs très rapides et nous savons jouer sur les contre-attaques. »

Yamal a conclu : « Nous devons connaître le rôle qui nous est demandé dans chaque match, et nous savons bien le faire. »