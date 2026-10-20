L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Leipzig, demain mercredi, au stade « Santiago Bernabéu », lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Real Madrid occupe la huitième place au classement de la Ligue des champions avec 6 points, devancé à la seule différence de buts par le Paris Saint-Germain, leader, tandis que Leipzig arrive à la 21e place avec 3 points.

Le match face à Leipzig sera le dernier du Real Madrid avant de disputer le Clasico contre Barcelone, dimanche prochain, au stade « Spotify Camp Nou ».

Les choix de Mourinho sont marqués par l'absence de Raúl Asencio et de Rodrygo Goes, blessés, ainsi que de Ferland Mendy, non inscrit sur la liste du Real en Ligue des champions.

La liste complète du club madrilène pour le match de demain est la suivante :

Gardiens de but : Courtois - Lunin - Mestre.

Défenseurs : Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Milieux de terrain : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Vinicius Junior - Endrick - Mbappé - Espi - Brahim Díaz - Yan Diomandé.